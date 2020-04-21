Дантес поскаржився, що карантин зруйнував їх з Дорофєєвою плани на святкування її 30-річчя

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Дантес робить все щоб дружина не сумувала

Надя Дорофєєва буквально купається в привітаннях. Сьогодні, 21 квітня екс-солістка групи "Время и Стекло" відзначає ювілей — співачці виповнилося 30 років! Шанувальники і колеги засипають іменинницю вітальними відео та листівками. Приміром, у пісенному форматі Дорофєєву привітали Джамала та Женя Галич. Однак найбажаніші привітання Надя отримала від свого чоловіка — блогера Володимира Дантеса. Дантес підійшов до побажань креативно і з гумором — як раз те, що піднімає настрій на домашній ізоляції.

З самого ранку Дантес опублікував фото своєї дружини в купальнику і зауважив:

“Моя дружина фотогенічна. Побажайте їй здоров'я, жіночого щастя і грошей. А то поки тільки якісь нестандартні привітання".

А ось у себе в instagram-сторіз Дантес поділився подробицями. Як з'ясувалося, на 30-річчя Наді подружжя планували вилетіти в Барселону. Однак карантин через коронавірус зіпсував плани закоханих.

Щоб кохана не засмучувалася, Дантес вирішив "відправити" її в Барселону віртуально. Блогер зробив серію забавних колажів, помістивши фото з Дорофєєвою на "барселонські пейзажі".

“На день народження Наді, ми повинні були відлетіти в Барселону. Якщо ми не їдемо до Барселони то Барселона йде до нас", — підписав серію колажів Володимир.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Також Володимир записав для Наді грайливі побажання у вигляді забавної пісні, що поспішила зняти Надя.

“Ти сама крута соска. Не зустрічав я таких сосок ніколи, будь зі мною, Надюша, назавжди, — жартує Дантес і продовжує: Надія Дорофєєва дуже часто без одягу".

"Спасибі, так романтично", — коментує Надя.

Нагадаємо, раніше Дорофєєва розповіла про знайомство з Дантесом і їх "лавандове" весілля.