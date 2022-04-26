RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Данилко розповів правду, чому постійно носить кепку

Фото: Андрій Данилко (instagram.com/andreyyy_besttt_danilko)
Автор: Світлана Мащенко

Андрія Данилка, коли він не в образі Вєрки Сердючки, складно уявити без чорної кепки. Дійсно, цей головний убір став неодмінною частиною гардеробу шоу-мена. Останнім часом до кепки додалася ще й чорна маска, яку він носить на підборідді.

Про це артист розповів Зірковому шляху.

Дійшло до того, що в артиста запитували, чи не лисий він. На що Данилко відповів, що волосся в нього густе, та ще й росте швидко.

"У свій час запитували: "А чого він весь час в шапці ходить? Напевно, він лисий". А у мене волосся так швидко росте. Клянусь! Приїжджав додому до нас один хлопець підстригти і каже: "Боже, у вас таке густе волосся, люди мріють про таке, а ви весь час в шапці", - заявив музикант.

Справа не у волоссі, а в тому, що це його уніформа. Артист навіть пообіцяв, що зніме кепку і маску після перемоги України у війні. Також він додав, що віддає перевагу чорному кольору в одязі.

"Для мене це уніформа. Я одягаю це як уніформу. У мене одяг різний, але весь одного кольору. Темний. Те ж саме і з маскою. У мене зір поганий, я її десь кину, а потім не можу знайти. Настільки мені в цьому звично", - додав артист.

Раніше ми писали, що Вєрка Сердючка вперше за 20 років заспівала українською.

Читайте LITE в Google News
Верка Сердючка