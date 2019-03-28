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Дама з вуаллю: Тіна Кароль полонила шанувальників "спопеляючим" поглядом

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.03.2019 - 18:28
Дама з вуаллю: Тіна Кароль полонила шанувальників "спопеляючим" поглядом
Тіна Кароль

Шанувальники Кароль відзначили її глибокий погляд

Тіна Кароль продовжує зачаровувати шанувальників результатом своєї шикарної фотосесії для українського Vogue. Зазначимо, що зйомка пройшла ще в 2015 році. Однак час від часу Кароль балує фанатів яскравими світлинами, кожен з яких відрізняється за характером і стилем. Приміром, не так давно Кароль полонила шанувальників "втомленим" фото – також з фотосесії для Vogue Україна. Тоді виконавиця напівлежала в кріслі спиною до глядача.

На цей раз співачка "розширила" фото. Вона присіла, витончено склавши руки, і серйозно дивиться в кадр. На співачці вже знайоме нам по попередньому знімку плаття в підлогу – білосніжне, з відкритими плечима, декороване квітковим принтом. Талію виконавиці підкреслює масивний шкіряний пояс-баска на блискавці.

Волосся акуратно зібране на потилиці в жіночну зачіску. При цьому одна з головних деталей образу – невелика вуаль у волоссі, що прикриває обличчя Тіни Кароль. Образ вийшов інтригуючим і дуже незвичайним.

Стильна Тіна Кароль

Стильна Тіна Кароль для українського Vogue (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Кароль поспішили залишити свої відгуки під новим знімком своєї улюблениці.

  • "Королівська фотосесія"
  • "Врятуйте мене, я закохалася в неї"
  • "Мої очі! Ти їх засліпила"
  • "Промінчик сонця"
  • "Божееее, Тіна приголомшлива! Обожнюю цей образ, мейкон і плаття на тобі!"
  • "Люблю цю фотосесію"
  • "Яка ж ти красива"
  • "Погляд прямо в душу, не лякай мене"
  • "Прожигаешь поглядом"
  • "Душу сховала, серце на замок закрила... але краса все відкриває"
  • "Тобі так пасує цей образ! Люблю цю фотосесію, ти в ній така красива"
  • "В моїх очах ви сама красива і ніжна! Радуєте кожен день. Люблю вас"

Кароль

Тіна Кароль для українського Vogue (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль в екстремально короткому платті блиснула витонченою фігурою.

Також до цього Тіна Кароль зачарувала мережу экспромонтом під час зйомки шоу "Голос країни", виконавши спільну композицію з одним з учасником, який справив на співачку величезне враження.

"Як 18-річна дівчинка": чарівна Тіна Кароль полонила ніжним образом "Вогняна діва": Тіна Кароль у розкішному вбранні заворожила мережу
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