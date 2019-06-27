Дама з собачкою: Даша Астаф'єва замилувала незвичайною фотосесією

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка позувала з коханим собакою Чічіко

Співачка, актриса, модель і колишня зірка "Плейбою" Даша Астаф'єва відома своєю любов'ю до відвертих зйомок - вона без сорому оголюється на камеру і демонструє свою розкішну фігуру. Пікантними кадрами артистка регулярно ділиться на своїй сторінці в Instagram, розбурхуючи підписників. Однак на цей раз красуня постала в зовсім іншому амплуа.

Даша поділилася милими і зворушливими кадрами з нової фотосесії для українського глянцю, на яких вона позувала зі своєю улюбленою собакою породи сіба-іну на прізвисько Чічіко.

Астаф'єва приміряла біле в'язане плаття по фігурі і чорні колготки в сітку, а песика одягла в схожий наряд - білий "светрик".

Фото: Даша Астаф'єва та її собака Чичико (instagram.com/da_astafieva)

Співачка і її улюбленець позували на дерев'яній лавці - на одному з фото вона ніжно обіймає Чічіко, а на іншій той забавно "дає їй п'ять".

Фото: Даша Астаф'єва та її собака Чичико (instagram.com/da_astafieva)

Фолловери Даші поспішили залишити безліч зворушених коментарів.

Дама з собачкою

Які ви красиві. Чичико такий ошатний

Дашулька красотулька, а собачка просто ульот!!

І я такого песика хочу :-)

Ви просто неперевершені з Чічіко

Дасть же Бог красу людині! Яку б зачіску Даша не зробила все їй йде!Обожнюю красивих людей!

Улюблені

У,це один)

Як красиво!!! Милашки

Шикарне фото)

Як ніжно...

найпрекрасніші собакены

Боже яка краса)

Ну це ж неможливо! любов з першого погляду

Тобі йде така зачіска)

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, чуттєва Даша Астаф'єва оголила груди на відвертих фото. Напівоголена співачка ледь покрилася обрізом білосніжної тканини.

Раніше Даша Астаф'єва розбурхала мережу апетитними формами в чорній відвертій сукні.

Також Даша Астаф'єва раптово проїхалася в метро, викликавши подив у мережі.