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Дама з собачкою: Даша Астаф'єва замилувала незвичайною фотосесією

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.06.2019 - 13:56
Дама з собачкою: Даша Астаф'єва замилувала незвичайною фотосесією
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Співачка позувала з коханим собакою Чічіко

Співачка, актриса, модель і колишня зірка "Плейбою" Даша Астаф'єва відома своєю любов'ю до відвертих зйомок - вона без сорому оголюється на камеру і демонструє свою розкішну фігуру. Пікантними кадрами артистка регулярно ділиться на своїй сторінці в Instagram, розбурхуючи підписників. Однак на цей раз красуня постала в зовсім іншому амплуа.

Даша поділилася милими і зворушливими кадрами з нової фотосесії для українського глянцю, на яких вона позувала зі своєю улюбленою собакою породи сіба-іну на прізвисько Чічіко.

Астаф'єва приміряла біле в'язане плаття по фігурі і чорні колготки в сітку, а песика одягла в схожий наряд - білий "светрик".

Дама з собачкою: Даша Астаф'єва замилувала незвичайною фотосесією

Фото: Даша Астаф'єва та її собака Чичико (instagram.com/da_astafieva)

Співачка і її улюбленець позували на дерев'яній лавці - на одному з фото вона ніжно обіймає Чічіко, а на іншій той забавно "дає їй п'ять".

Дама з собачкою: Даша Астаф'єва замилувала незвичайною фотосесією

Фото: Даша Астаф'єва та її собака Чичико (instagram.com/da_astafieva)

Фолловери Даші поспішили залишити безліч зворушених коментарів.

  • Дама з собачкою
  • Які ви красиві. Чичико такий ошатний
  • Дашулька красотулька, а собачка просто ульот!!
  • І я такого песика хочу :-)
  • Ви просто неперевершені з Чічіко
  • Дасть же Бог красу людині! Яку б зачіску Даша не зробила все їй йде!Обожнюю красивих людей!
  • Улюблені
  • У,це один)
  • Як красиво!!! Милашки
  • Шикарне фото)
  • Як ніжно...
  • найпрекрасніші собакены
  • Боже яка краса)
  • Ну це ж неможливо! любов з першого погляду
  • Тобі йде така зачіска)
 

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, чуттєва Даша Астаф'єва оголила груди на відвертих фото. Напівоголена співачка ледь покрилася обрізом білосніжної тканини.

Раніше Даша Астаф'єва розбурхала мережу апетитними формами в чорній відвертій сукні.

Також Даша Астаф'єва раптово проїхалася в метро, викликавши подив у мережі.

Витвір мистецтва! Чуттєва Астаф'єва оголила груди на відвертих фото Чуттєва Астаф'єва схвилювала сексуальними вигинами тіла у відвертій сукні
Новини України собакаДаша Астаф'єва
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