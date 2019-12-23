"Даємо один одному свободу": переможниця Холостяк 9 зробила зізнання про стосунки з коханим

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Даша заговорила про готовність завести дітей

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дарина Квіткова буквально нерозлучні – пара живе разом, а також з'являється під руку на світських заходах, подорожує і проводить дозвілля. Дівчина завжди підтримує свого коханого, а він оточує її турботою і увагою. Даші часто задають питання про стосунки в парі, а також не упускають можливості поцікавитися про поповнення в сімействі. Так, у "сторіз" Instagram вона із задоволенням поспілкувалася з шанувальниками.

Обраниця Микити зізналася, що їм ніколи не буває нудно удвох, але вони також готові надати один одному свободу і провести час порізно, якщо комусь цього хочеться.

"Ми разом майже 24/7. Роз'їжджаємося тільки тоді, коли у мене справи в одному кінці міста, а у Микити – в іншому. Випереджаючи питання, відразу скажу: ми не набридаємо одне одному. Самі дивуємося, що ось так. Нам завжди цікаво разом, є про що поговорити і помовчати. Нам дуже круто удвох, але ми завжди даємо свободу один одному, якщо це необхідно. + Я ходжу на прогулянки з подружками, а Микита – зі своїми чуваками", - заявила Даша.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Також шанувальники пари поцікавилися, де закохані зустрінуть день народження Микити, який він святкує 30 грудня.

"Будемо святкувати в дорозі. Микита працює в новорічну ніч, тому ми виїжджаємо в Буковель за день", - поділилася планами дівчина.

Фото: Микита Добринін і Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Даша зізналася, в якому віці хотіла б народити первістка і навіть заговорила про методи виховання дітей.

"Скажу по секрету, тільки нікому не розповідайте. Я вже хочу стати мамою. Хочу бути подружкою для своїх дітей, щоб вони спокійно могли підбігати до мене за порадою або розповідати про свої проблеми, з точною упевненістю, що я їх зрозумію. Але ще стільки треба зробити", - розсекретила свої плани вона.

Фото: Даша Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін підвів підсумки 2019 року і поділився пікантним фото з обраницею.