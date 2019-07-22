"Так, я повертаюся": Леся Нікітюк приступила до зйомок у тревел-шоу (відео)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк поки не повідомляє подробиці свого повернення

Леся Нікітюк викликала хвилю захвату в мережі. Українська телеведуча офіційно оголосила багатотисячній армії шанувальників, що вона знову буде зніматися у проекті про подорожі!

Так, в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Нікітюк опублікувала коротке відео. При цьому не можна не відзначити, що в кадрі Леся виглядає досить змученою. Втомлений погляд, стертий макіяж, туш трохи потекла. Нікітюк не приховує – вона втомилася, але вона живе творчістю!

"Привітики! Дуже багато від вас повідомлень, чи не падаю я ще від втоми? Не падаю! Живу творчістю!", - каже Леся.

"І сьогодні ми почали знімати ще один новий проект. Так, я повертаюся в тревел!" – підсумувала втомлена, але щаслива Нікітюк. Відповідне відео було опубліковано на twitter-сторінці MyGlamWish.

Взу! Ось так заяву! #ЛесяНикитюк оголосила про запуск нового тревел-проекту, де вона буде ведучою!! Нагадаємо, що Никитюк стала популярною після участі в тревел-шоу #ОрелиРешка pic.twitter.com/eDeFD7jKt4 — MyGlamWish (@glam_wish) July 22, 2019

На жаль, поки що не відомо ні про які деталі нового проекту. Тому залишається тільки чекати оновлень від Нікітюк.

Нагадаємо, що Нікітюк стала особливо популярною після участі в якості телеведучої в популярному шоу про подорожі "Орел и Решка". У проект Леся прийшла в 2012 році, після чого "проста дівчина з Хмельницького" буквально відразу ж стала народною улюбленицею. Її співведучим на той момент був Андрій Бідняків.

Відзначимо, що не так давно Леся Нікітюк з головою поринула в зйомки нового проекту під назвою "Шалена зірка" на "Новому каналі". Відомо, що проект вийде цієї осені, глядачі знову побачать чимало зірок шоу-бізнесу та лідерів думок. Однак у якому саме форматі буде проходити нове шоу – це тримається в таємниці.

Проте Леся активно показувала шанувальників свої яскраві образи зі зйомок нового шоу. Приміром, у кількох ефірах Нікітюк з'явиться в незвичайних повітряних сукнях з фатину. Одне – рожевого, другого – жовтого кольору. Нещодавно Нікітюк навіть поставила своїх шанувальників перед нелегким вибором. Телеведуча запропонувала вибрати – в якій ж сукні їй краще за все.