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"Так, почуття": Слава Камінська прокоментувала поцілунок з колишнім чоловіком

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Солістка групи "НеАнгели" пояснила ніжності на публіці з Едгаром Камінським

Учасниця відомого українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка викликала безліч обговорень в мережі через поцілунок зі своїм колишнім чоловіком Едгаром Камінським, прокоментувала свій вчинок.

Вона розмістила на свою сторінку в Instagram те саме скандальне фото, зроблене на дні народження їх спільних дітей, і пояснила його.

"Я знаю, ви хочете обговорити! Ми батьки своїх дітей! Так, почуття, можливо є! Але у кожного своє життя! Крапочка", - лаконічно і двозначно прокоментувала Камінська.

Едгар і Слава Каминские (Фото: instagram.com/babaslavka)

Однак шанувальники пари Камінських все ж бажають колишнім подружжю помиритися:

  • Просто нереальна пара!
  • Шкода, так хотілося бачити вас разом. Ви дуже класна пара! Миріться!
  • Ураааа, щастя вашій родині.
  • Шикарно! Ідеально!
  • Це дуже мудро, на благо діток! Слава, ви молодець!
  • Якщо є, за що боротися, і ще хоч крапелька, то ніколи не пізно... Головне, щоб вам було добре!
  • Мій тато одружувався на мамі 3 рази...

Скріншот: instagram.com/babaslavka

Скріншот: instagram.com/babaslavka

Скріншот: instagram.com/babaslavka

Скріншот: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, що Слава Камінська має двох дітей від пластичного хірурга Едгара Камінського - 4-річну Лауру і 5-річного Леонарда. Пара, після п'яти років шлюбу, оголосила про розлучення влітку цього року.

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