"Так, почуття": Слава Камінська прокоментувала поцілунок з колишнім чоловіком

Учасниця відомого українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка викликала безліч обговорень в мережі через поцілунок зі своїм колишнім чоловіком Едгаром Камінським, прокоментувала свій вчинок.

Вона розмістила на свою сторінку в Instagram те саме скандальне фото, зроблене на дні народження їх спільних дітей, і пояснила його.

"Я знаю, ви хочете обговорити! Ми батьки своїх дітей! Так, почуття, можливо є! Але у кожного своє життя! Крапочка", - лаконічно і двозначно прокоментувала Камінська.

Едгар і Слава Каминские (Фото: instagram.com/babaslavka)

Однак шанувальники пари Камінських все ж бажають колишнім подружжю помиритися:

Просто нереальна пара!

Шкода, так хотілося бачити вас разом. Ви дуже класна пара! Миріться!

Ураааа, щастя вашій родині.

Шикарно! Ідеально!

Це дуже мудро, на благо діток! Слава, ви молодець!

Якщо є, за що боротися, і ще хоч крапелька, то ніколи не пізно... Головне, щоб вам було добре!

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Скріншот: instagram.com/babaslavka

Скріншот: instagram.com/babaslavka

Скріншот: instagram.com/babaslavka

Скріншот: instagram.com/babaslavka

Нагадаємо, що Слава Камінська має двох дітей від пластичного хірурга Едгара Камінського - 4-річну Лауру і 5-річного Леонарда. Пара, після п'яти років шлюбу, оголосила про розлучення влітку цього року.