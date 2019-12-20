"Так, почуття": Слава Камінська прокоментувала поцілунок з колишнім чоловіком

Солістка групи "НеАнгели" пояснила ніжності на публіці з Едгаром Камінським
Учасниця відомого українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка викликала безліч обговорень в мережі через поцілунок зі своїм колишнім чоловіком Едгаром Камінським, прокоментувала свій вчинок.
Вона розмістила на свою сторінку в Instagram те саме скандальне фото, зроблене на дні народження їх спільних дітей, і пояснила його.
"Я знаю, ви хочете обговорити! Ми батьки своїх дітей! Так, почуття, можливо є! Але у кожного своє життя! Крапочка", - лаконічно і двозначно прокоментувала Камінська.
Однак шанувальники пари Камінських все ж бажають колишнім подружжю помиритися:
Скріншот: instagram.com/babaslavka
Скріншот: instagram.com/babaslavka
Скріншот: instagram.com/babaslavka
Скріншот: instagram.com/babaslavka
Нагадаємо, що Слава Камінська має двох дітей від пластичного хірурга Едгара Камінського - 4-річну Лауру і 5-річного Леонарда. Пара, після п'яти років шлюбу, оголосила про розлучення влітку цього року.