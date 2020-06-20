Відчуття, що мене били: Надя Дорофєєва в халатику здивувала визнанням

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка поділилася, що трохи розслабилася на карантині

Екс-учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва повернулася до роботи та активного ритму життя після самоізоляції разом з чоловіком в заміському будинку. І хоча співачка рада знову бути в строю, часом їй нелегко дається знову увійти в колишній насичений режим, зізналася зірка в своєму Instagram.

Артистка поділилася атмосферним кадром з нічних зйомок, зробленому в гримерці. На фото Надя відображена в білому халаті і зі стаканчиком кави в руках - вона п'є напій, що бадьорить, і стомлено дивиться на камеру.

За словами виконавиці, за час карантину вона звикла висипатися і безсонні ночі тепер даються з великими труднощами.

Надя Дорофєєва в халаті поділилася фото з нічних зйомок (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Карантин звичайно мене розбалував. Я така прям висипалася, ніяких тобі ночей в літаках і автобусах. Ніяких зйомок цілодобово, без перерви на поспати. І тут на тобі, перша знімальна ніч, а в мене відчуття що мене били. Гей, режиммчииик, возвращаааайся", - поділилася Дорофєєва.

Фолловери поспішили прокоментувати фото улюбленої артистки, захоплюючись її красою.

Тебе не впізнати))

Яка красуня

Лате?

Няшка

Ти як завжди неповторна

Нереальна

Надійка обожнюю тебе ти дуже красива

Ахахха жизненнооо

її, чекаємо чогось нового від тебе

Яка

Нехай твій режимчиииик скоріше повернеться

Ти дуууже красива і зовсім не виглядаєш втомленою

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва влаштувала собі "вихідні мрії" і показала їх у короткому відео.

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Автор: Марина Настевіч