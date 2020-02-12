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Диво, яке дарує Всевишній: Джамала стане мамою вдруге

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Співачка поділилася радісною новиною в мережі

Українська співачка Джамала, яка нещодавно похвалилася новою нагородою за внесок в українську музику, поділилася з шанувальниками радісною новиною - співачка стане мамою вдруге! Про це артистка повідомила в Instagram, опублікувавши ніжний знімок зі своїм чоловіком і старшим сином Еміром-Рахманом.

На фото сімейство відображене на березі моря, при цьому видно помітно кругленький животик Джамали. Вона зворушливо пригортається до чоловіка, а той цілує її в маківку, тримаючи на руках сина.

Зірка супроводила публікацію трепетним віршем.

Фото: Джамала з сім'єю (instagram.com/jamalajaaa)

"Мені здавалося, у кохання є межа, яка всім нам дана,
Як зважена крупа, норма.
Але ти постукав, дав знак, що тут,
Присоромив мене,
що я знову не сама.
І в секунду розширив простори любові, що так часто ми самі собі призначаємо.
І зі всесвіту всередині чекаю тебе,
Та що там — душі не чаю.
Ні, неможливо стати досвідченіша і навіть звикнути.
Це диво, яке дарує Всевишній!" - поділилася своїм щастям Джамала.

Шанувальники наввипередки вітають майбутню маму двох дітей і бажають їй насолоджуватися вагітністю.

  • Вітаю!!! Прекрасна новина!!! Нехай вагітність і материнство будуть в радість
  • супер!!! Поздрпвляю Вас з цим щастям
  • МАШАЛЛАһ!!!!
  • Вітаю!!!
  • Вітаємо!!! Тільки здоров'я! Зараз це найголовніше!
  • Ще більше щастя у Вашому домі
  • Молодці! Вітаємо Вас хлопці з таким даром, наздоганяйте нас
  • Аааа, вітаю
  • насолоджуйтеся!
  • Супер! З повагою до вас!
  • Ого як не очікувано) вітаємо ,будьте щасливі і здорові
  • Ми самі себе робимо щасливими Бережи себе
  • Красуня і розумничка! Бажаю вам щастя!
  • Вітаю
  • Це прекрасно

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, що Джамала натякнула на втому під час сімейної поїздки на море в Єгипет. Співачці складно одновренно розслабитися і встежити за синочком-непосидою.

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