Диво, яке дарує Всевишній: Джамала стане мамою вдруге

Співачка поділилася радісною новиною в мережі
Українська співачка Джамала, яка нещодавно похвалилася новою нагородою за внесок в українську музику, поділилася з шанувальниками радісною новиною - співачка стане мамою вдруге! Про це артистка повідомила в Instagram, опублікувавши ніжний знімок зі своїм чоловіком і старшим сином Еміром-Рахманом.
На фото сімейство відображене на березі моря, при цьому видно помітно кругленький животик Джамали. Вона зворушливо пригортається до чоловіка, а той цілує її в маківку, тримаючи на руках сина.
Зірка супроводила публікацію трепетним віршем.
Фото: Джамала з сім'єю (instagram.com/jamalajaaa)
"Мені здавалося, у кохання є межа, яка всім нам дана,
Як зважена крупа, норма.
Але ти постукав, дав знак, що тут,
Присоромив мене,
що я знову не сама.
І в секунду розширив простори любові, що так часто ми самі собі призначаємо.
І зі всесвіту всередині чекаю тебе,
Та що там — душі не чаю.
Ні, неможливо стати досвідченіша і навіть звикнути.
Це диво, яке дарує Всевишній!" - поділилася своїм щастям Джамала.
Шанувальники наввипередки вітають майбутню маму двох дітей і бажають їй насолоджуватися вагітністю.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, що Джамала натякнула на втому під час сімейної поїздки на море в Єгипет. Співачці складно одновренно розслабитися і встежити за синочком-непосидою.