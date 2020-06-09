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Що за дивна дівчинка! Вікторія Бекхем розчулила мережу рідкісним дитячим фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.06.2020 - 17:32
Що за дивна дівчинка! Вікторія Бекхем розчулила мережу рідкісним дитячим фото
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Зірка зворушила шанувальників

Вікторія Бекхем захопила мережу черговим архівними фото. На ньому вона позує на тлі океану ще зовсім малою. «Щасливого Дня океанів! Маленька Вікторія завжди любила бувати біля води», – написала дизайнер під знімком. До нього вона додала пару стікерів морських мешканців. Дівчинка стоїть в червоних плавках і умедному чепчику з дитячою лопаткою в руці. Виглядає крихітка чарівною. Дитячі фото Вікторії завжди викликають фурор в мережі, і цього разу було не інакше.

Вікторія у дитинстві (фото: instagram.com/victoriabeckham)

  • Малятко Вікторія просто супермила
  • Красуня
  • Ти виглядаєш такою милою і круглолицею тут
  • Така гарненька
  • Просто неймовірна красуня
  • Дивовижна дівчинка
  • Божі плани просто ідеальні
  • Це просто найсолодше, що може бути
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  • Дивовижне малятко

Що за дивна дівчинка! Вікторія Бекхем розчулила мережу рідкісним дитячим фото

Що за дивна дівчинка! Вікторія Бекхем розчулила мережу рідкісним дитячим фото

Що за дивна дівчинка! Вікторія Бекхем розчулила мережу рідкісним дитячим фото

Що за дивна дівчинка! Вікторія Бекхем розчулила мережу рідкісним дитячим фото

Що за дивна дівчинка! Вікторія Бекхем розчулила мережу рідкісним дитячим фото

Що за дивна дівчинка! Вікторія Бекхем розчулила мережу рідкісним дитячим фото

Що за дивна дівчинка! Вікторія Бекхем розчулила мережу рідкісним дитячим фото

Коментарі до посту (фото: instagram.com/victoriabeckham)

    Нагадаємо, раніше Вікторія також показала дитяче «пророче» фото. На ньому вона стоїть в яскравому червоно-чорному вбранні. Поруч знаменитий дизайнер розмістила фото з показу осінньо-зимової колекції 2012 власного бренду. «Знайшла кілька моїх старих дитячих фотографій минулої ночі... Дивно. VB Осінь/Зима 2012», – написала Вікторія. Справа в тому, що образ дівчини, створений самою Вікторією, дуже нагадує описаний вище костюм дівчинки на фото. Так що доля Бекхем явно була вирішена з самого дитинства. Цей факт відзначили і шанувальники знаменитої бізнесвумен, написавши, що вона завжди була модною. І це неймовірно дивний збіг... За шанувальники красуні зійшлися на думці, це не що інше, як доля.

    Також багатодітна мама останнім часом часто балує шанувальників фото з дітьми. Разом з Девідом вони люблять демонструвати, якою красунею зростає їхня єдина дочка Харпер Севен. А нещодавно вона показала, що сини вже зовсім дорослі – також виділяються своєю ефектною зовнішністю. Що ж, сім'я Бекхемів як завжди знайде чим здивувати.

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    Автор: Lite

    Теги Новини України Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
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