"Чудові!" Щасливі Горбунов та Осадча зачарували сонячним фото

Популярні українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, які також є сімейною парою, щасливо проводять час разом у місті Дніпро. Це видно з фото, яке виставив Горбунов на своїй сторінці в Instagram.

Зіркова пара часто бере участь разом в декількох проектах, тому зустрічаються на знімальному майданчику, але вільний час вони також намагаються проводити разом і подорожувати.

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

На цей раз пара була разом в українському місті Дніпро. "Привіт Дніпро!" – підписав знімок Горбунов.

Користувачі мережі також прокоментували дане фото:

Нічого собі, покаталися. Раді вітати;

О, привіт! Вітаю в нашому місті. З якої нагоди?

Ласкаво просимо;

Ви такі молодці;

Раді Вас тут бачити;

Ви такі красиві і щасливі!!!

Такі зайчики, обожнюю вашу пару;

Фото в 6 ранку, щоб без людей? Дуже класні! From Dnipro with love

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Юрій Горбунов засвітився в обіймах екс-"ВІА Гри" Надії Мейхер. Цікаво, що зірки, задіяні в зйомках серіалу "Великі Вуйки" і зіграли закохану пару.

Раніше повідомлялося про те, що Юрій Горбунов порадував шанувальників рідкісним селфі з Оленою Кравець – фронт-вумен жіночого "Кварталу 96", з якою він зустрівся в "Олімпійському" на концерті MONATIKа.

Ми також писали про те, що Лілія Ребрик і Юрій Горбунов заінтригували шанувальників спільним проектом.