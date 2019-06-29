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"Чудові!" Щасливі Горбунов та Осадча зачарували сонячним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.06.2019 - 20:26
"Чудові!" Щасливі Горбунов та Осадча зачарували сонячним фото
Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведучі Юрій Горбунов та Катя Осадча порадували шанувальників новим знімком

Популярні українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, які також є сімейною парою, щасливо проводять час разом у місті Дніпро. Це видно з фото, яке виставив Горбунов на своїй сторінці в Instagram.

Зіркова пара часто бере участь разом в декількох проектах, тому зустрічаються на знімальному майданчику, але вільний час вони також намагаються проводити разом і подорожувати.

&quot;Чудові!&quot; Щасливі Горбунов та Осадча зачарували сонячним фото

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

На цей раз пара була разом в українському місті Дніпро. "Привіт Дніпро!" – підписав знімок Горбунов.

Користувачі мережі також прокоментували дане фото:

  • Нічого собі, покаталися. Раді вітати;
  • О, привіт! Вітаю в нашому місті. З якої нагоди?
  • Ласкаво просимо;
  • Ви такі молодці;
  • Раді Вас тут бачити;
  • Ви такі красиві і щасливі!!!
  • Такі зайчики, обожнюю вашу пару;
  • Фото в 6 ранку, щоб без людей? Дуже класні! From Dnipro with love

&quot;Чудові!&quot; Щасливі Горбунов та Осадча зачарували сонячним фото

&quot;Чудові!&quot; Щасливі Горбунов та Осадча зачарували сонячним фото

&quot;Чудові!&quot; Щасливі Горбунов та Осадча зачарували сонячним фото

&quot;Чудові!&quot; Щасливі Горбунов та Осадча зачарували сонячним фото

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що нещодавно Юрій Горбунов засвітився в обіймах екс-"ВІА Гри" Надії Мейхер. Цікаво, що зірки, задіяні в зйомках серіалу "Великі Вуйки" і зіграли закохану пару.

Раніше повідомлялося про те, що Юрій Горбунов порадував шанувальників рідкісним селфі з Оленою Кравець – фронт-вумен жіночого "Кварталу 96", з якою він зустрівся в "Олімпійському" на концерті MONATIKа.

Ми також писали про те, що Лілія Ребрик і Юрій Горбунов заінтригували шанувальників спільним проектом.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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