"Чудові!" Щасливі Горбунов та Осадча зачарували сонячним фото

Телеведучі Юрій Горбунов та Катя Осадча порадували шанувальників новим знімком
Популярні українські телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов, які також є сімейною парою, щасливо проводять час разом у місті Дніпро. Це видно з фото, яке виставив Горбунов на своїй сторінці в Instagram.
Зіркова пара часто бере участь разом в декількох проектах, тому зустрічаються на знімальному майданчику, але вільний час вони також намагаються проводити разом і подорожувати.
Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
На цей раз пара була разом в українському місті Дніпро. "Привіт Дніпро!" – підписав знімок Горбунов.
Користувачі мережі також прокоментували дане фото:
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, що нещодавно Юрій Горбунов засвітився в обіймах екс-"ВІА Гри" Надії Мейхер. Цікаво, що зірки, задіяні в зйомках серіалу "Великі Вуйки" і зіграли закохану пару.
Раніше повідомлялося про те, що Юрій Горбунов порадував шанувальників рідкісним селфі з Оленою Кравець – фронт-вумен жіночого "Кварталу 96", з якою він зустрівся в "Олімпійському" на концерті MONATIKа.
Ми також писали про те, що Лілія Ребрик і Юрій Горбунов заінтригували шанувальників спільним проектом.