"Чудові діти": Мілла Йовович вразила зворушливими сімейними фото

Фото: Мілла Йовович з молодшою донькою (instagram.com/millajovovich)

Знаменита голлівудська актриса, яка родом з Києва, показала сімейну ідилію на фото

Зірка "П'ятого елемента", "Обителі зла" і багатьох інших голлівудських фільмів Мілла Йовович поділилася в Instagram зворушливими сімейними фото. Актриса розповіла, як провела святкові дні. Шанувальники зірки прийшли у захват від її щирості і відкритості.

Незважаючи на активну зайнятість у кіно, Мілла знайшла час для сім'ї і Різдво провела в колі найближчих. Йовович опублікувала привітання в соцмережі і показала, як вона з доньками веселилася ці дні.

"Сподіваюся, що у вас було найбільш гарне свято! У мене - так точно! Ми зліпили сніговика. Він був досить звичайним, але я пишалася ним. Потім діти знищили його", - зазначила Мілла.

Фото: донька Мілли Йовович (instagram.com/millajovovich)

"Ми каталися на лижах, готували, дивилися мультфільми і намагалися грати, але всі так втомилися до семи вечора. Зараз сиджу і слухаю, як діти жартують і кричать, дорослі грають в карти, всі щасливі і умиротворені. Найпрекрасніше почуття. Посилаю вам усім багато любові", - написала Йовович.

Також Мілла показала фото і старшої дочки - 11-річної Єви Габо. Дівчинка росте копією мами.

Молодша дочка Міли - трирічна Дашиел Іден також дуже схожа на зіркову маму.

Фото: діти Мілли Йовович (instagram.com/millajovovich)

Шанувальники у захваті від фото, якими поділилася Мілла.

"Чудові діти", "Прекрасна сім'я", "Які гарні донечки", "Ой, ну які гарні діти. Дуже схожі на маму", - пишуть фоловери в коментарях.

Нагадаємо, раніше Мілла Йовович вирішила написати зворушливий пост-визнання в своє 43-річчя.