Чудеса! Ані Лорак спантеличила шанувальників різкою зміною зачіски

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Фани звернули увагу на зміни у зовнішності співачки

Ані Лорак любить змінювати концертні вбрання і дивувати шанувальників новими сценічними образами. Якщо в повсякденності вона віддає перевагу зручність і кежуал-луки, а зараз ще й активно експериментує з молодіжним стилем, то на сцені перевтілюється в ефектну діву, що блищить в сміливих костюмах і розкішних нарядах. Звичайно, не обходиться і без критики, адже не всім по душі пікантні сценічні образи часом на грані з епатажем. Втім, численна армія шанувальників зірку ображати не дає і завжди знаходить для неї масу компліментів і не скупиться на слова підтримки. За це співачка дарує їм тепло і увагу на своїх концертах.

На сторінці в Instagram Кароліна (справжнє ім'я артистки) опублікувала кілька образів зі свого вчорашнього виступу в Сочі. На першому знімку вона красується в короткому топі і блискучих лосинах. Вбрання ідеально підкреслив стрункі форми зірки і її сальний прес.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

На другому знімку Ані відображена в золотій сукні асиметричного крою з одним рукавом і пікантним вирізом до стегна.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Але привернули увагу шанувальників зміни в зовнішності артистки. Ще вчора вона носила подовжене каре до плечей, а вже сьогодні на її голові копиця довгого розкішного волосся.

Дивно так вчорашнє відео було з волоссям по плечі , а зараз довгі. Чудеса. Мабуть не свої

Красуня

Як же вам личить довгі волосся

Шикарна

Моя емоційна діва!

Чарівна

Образи просто вогонь!

Розкішна! Довге волосся вам дуже личить

Запальна діва!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Ані Лорак показала фото зі своїм новим коханим Єгором Глібом, якого співачка перестала приховувати від публіки. Пара позувала в гримерці.

Раніше Ані Лорак засвітила розкішний бюст в напівпрозорому вбранні.