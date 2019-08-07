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Чудеса! Ані Лорак спантеличила шанувальників різкою зміною зачіски

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.08.2019 - 11:57
Чудеса! Ані Лорак спантеличила шанувальників різкою зміною зачіски
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Фани звернули увагу на зміни у зовнішності співачки

Ані Лорак любить змінювати концертні вбрання і дивувати шанувальників новими сценічними образами. Якщо в повсякденності вона віддає перевагу зручність і кежуал-луки, а зараз ще й активно експериментує з молодіжним стилем, то на сцені перевтілюється в ефектну діву, що блищить в сміливих костюмах і розкішних нарядах. Звичайно, не обходиться і без критики, адже не всім по душі пікантні сценічні образи часом на грані з епатажем. Втім, численна армія шанувальників зірку ображати не дає і завжди знаходить для неї масу компліментів і не скупиться на слова підтримки. За це співачка дарує їм тепло і увагу на своїх концертах.

На сторінці в Instagram Кароліна (справжнє ім'я артистки) опублікувала кілька образів зі свого вчорашнього виступу в Сочі. На першому знімку вона красується в короткому топі і блискучих лосинах. Вбрання ідеально підкреслив стрункі форми зірки і її сальний прес.

Чудеса! Ані Лорак спантеличила шанувальників різкою зміною зачіски

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

На другому знімку Ані відображена в золотій сукні асиметричного крою з одним рукавом і пікантним вирізом до стегна.

Чудеса! Ані Лорак спантеличила шанувальників різкою зміною зачіски

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Але привернули увагу шанувальників зміни в зовнішності артистки. Ще вчора вона носила подовжене каре до плечей, а вже сьогодні на її голові копиця довгого розкішного волосся.

  • Дивно так вчорашнє відео було з волоссям по плечі , а зараз довгі. Чудеса. Мабуть не свої
  • Красуня
  • Як же вам личить довгі волосся
  • Шикарна
  • Моя емоційна діва!
  • Чарівна
  • Образи просто вогонь!
  • Розкішна! Довге волосся вам дуже личить
  • Запальна діва!
 

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Ані Лорак показала фото зі своїм новим коханим Єгором Глібом, якого співачка перестала приховувати від публіки. Пара позувала в гримерці.

Раніше Ані Лорак засвітила розкішний бюст в напівпрозорому вбранні.

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