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"Щоб не відчувати себе динозавром": Єфросиніна назвала топ-5 якостей сучасної жінки (відео)

Lite » Зірки 20.10.2018 - 14:27

Відео: нова "пятерічка" від Маші Єфросиніної (Youtube-канал/Маша Єфросиніна)

Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна назвала топ-5 якостей, властивих сучасним жінкам. Відповідне відео вона разместиа на своїй сторінці в Youtube.

Так, першим з них телеведуча назвала вміння розбиратися в їжі. Навіть якщо жінка не любить і не вміє готувати, стверджує Єфросиніна, вона повинна вміти розбиратися в ній й "не відчувати себе динозавром".

Другою навичкою є вміння розбиратися в анатомії. Це, впевнена телеведуча, допоможе вам не панікувати, якщо у вас щось заболить.

Третім навиком, за словами Єфросиніної, є свідома вагітність. Як стверджує жінка, це є показником безвідповідальності, адже контрацептивні препарати рекламуються практично "на кожному розі".

Четвертим навичок, якими повинна володіти сучасна жінка, на думку Єфросиніної, є танці. Саме вони дають відчуття щастя і покращують здоров'я.

І останнім навиком, за словами жінки, є бажання постійно вчитися. За словами Єфросиніної, стереотип про те, що школа та ВНЗ є гарантією стабільного майбутнього. Це є "нісенітницею".

До речі, відома українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала раритетний знімок і відверто розповіла про свою юність.

Раніше ми розповідали про те, що Маша Єфросиніна показала, якою була "пампушкою" раніше.

А також ми писали про те, що Єфросиніна різко висловилася про плани на життя.

Відео: РБК-Україна

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