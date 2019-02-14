Читалка ще не виросла: Потап із сином "порвали" мережу (відео)

Артист забрав сина після школи і зважився на музичний експромт

Известный украинский продюсер и певец в стиле рэп Потап, который недавно стал жертвой аферистов, исполнил вместе со своим сыном Андреем забавный речетатив. Видео артист опубликовал на своей странице в Instagram в четверг, 14 февраля.

На кадрах видно, как папа с мальчиком идут по улице. В это время музыкант экспромтом решил "прочитать телегу". Однако 10-летний сын якобы остался не в восторге от исполнения.

Закончилось тем, что юный критик просто поспешил подальше от ошарашенного отца, который "его позорит":

Фото: скриншот instagram.com/realpotap

"Я забираю сына из школы

У нас по дороге с ним свои приколы

И тут он мне неожиданно сказал...", - начал было Потап.

"Папа, ну чего ты так плохо прочитал?" - закончил мальчик.

Фото: Потап и его сын (instagram.com/realpotap)

Артист удивленно переспросил, что значит плохо прочитал?

А затем уже вдогонку воскликнул: "Слыш, ты, у тебя еще читалка не выросла, алле?"

Видео: instagram.com/realpotap

Смешной экспромт по достоинству оценили подписчики Потапа. Вот они-то действительно были в восторге::

"Классные";

"Вы крутые";

"Годы свое берут";

"Высокие отношения читающих людей";

"Класс! Дай бог вам здоровья!"

Скрин комментариев: instagram.com/realpotap

Отметим, что Потап любит подшутить над другими, умеет смеяться над собой и не перестает по-доброму провоцировать публику. Так, недавно он умудрился озадачить поклонников романтичным фото со своей коллегой Тиной Кароль, над которой, кстати, тоже по-дружески подтрунивал.

Также мы писали о том, что подопечная Потапа и его экс-коллега по дуэту Настя Каменских эмоционально поблагодарила его за причастность к своему новому музыкальному достижению.