Чиста спокуса: Надя Дорофєєва в пікантній позі спокусила мережу

Надя Дорофєєва вміє бути абсолютно різною, але незмінно залишається на висоті, за що б не взялася. Так, вона не тільки "бере" глядача вокальними даними, але і умінням рухатися на сцені. Зайвим доказом цього стало "срібло" на проекті "Танці з зірками". Артистка є справжнім трудоголіком і обожнює свою професію у всіх її проявах. Так, вона показала знімок з танцкласса, зроблений під час чергової репетиції.

Надя разом з танцюристами з шоу-балету відпрацьовує черговий номер. Судячи по запису в сторіз, артистка та її творча команда готуються до виходу на сцену престижної музичної премії YUNA 2019, яка відбудеться уже в четвер, 21 березня.

Зірка в пікантній позі сидить на стільці, вигнувшись у спині так, що її ідеальні форми прийняли спокусливі контури. Плоский живіт, апетитні пружні сідниці, довгі стрункі ноги і прицільний погляд в упор додають ще більшу ефектність кадру.

Надя Дорофєєва на репетиції з шоу-балетом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

На Наді зручний одяг для занять – облягаючі спортивні лосини графітового відтінку, спортивний чорний топ, укорочена толстовка і лакові черевики зі шнурівкою на високих підборах.

"Леха, Даха, ви так гарно вийшли на фото, вирішила запостити, - з гумором підписала фото артистка, зазначивши свого партнера по групі "Время и стекло" Олексія Завгороднього та учасницю шоу-балету Дарину Ольховську.

Надя Дорофєєва на репетиції з шоу-балетом (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Втім, шанувальників більше привернула сама співачка, яка в період зйомки робочого моменту явно перебувала "в образі". Від їхнього пильного погляду не сховалася жодна деталь, тому вони поспішили залишити щирі компліменти.

Надя Дорофєєва під час репетиції (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Красуня", "Ідеальна", "Надюшка, ти як завжди прекрасна", "Ух, Дорофєєва яка! Що на фото , що в живу", "Уфф-уффф-уффф, бомба", "Супер фото", "Надія, Ви найкраща!", "Фігура – вогонь", "Гарна", "Яка ж ти ідеальна", - не обмежували себе у висловлюваннях фолловери.

Раніше Надя вже показувала пару знімків з репетиції, незмінно дражнячи шанувальників своїми ефектними формами. Так, співачка зображена під час відпрацювання елементів сценічного номера.

До слова, Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками хитрощами, як виглядати стильно без зайвих грошових витрат.