"Чистий аркуш паперу": Ані Лорак презентувала фільм про створення шоу DIVA

Відео: YouTube-канал Ані Лорак

Відома співачка Ані Лорак анонсувала вихід фільму про створення свого грандіозного шоу DIVA, яким вона захопила українських глядачів після трянсляции концерту на одному з провідних вітчизняних каналів. Коротким промо вона поділилася в Instagram з посиланням на власний YouTube-канал з повнометражною версією.

Зірка подякувала всіх причетним до "народження" картини і поцікавилася, чи сподобалась документальна стрічка її шанувальникам.

"Ми приготували для вас унікальний фільм про створення шоу "Діва". Неймовірна історія очима талановитого режисера Павла Кильдау! Спасибі Олегу Бондарчуку - режисеру шоу, і всій нашій команді, всім, хто причетний до цієї роботи. Документальний фільм на моєму каналі в YouTube! Хто вже подивився? Як вам?" - запитала Лорак у фанів.

В короткому фрагменті промо-відео співачка виходить на сцену під світло софітів в білій пухнастій шубі. Захоплений натовп шаленіє і повні трибуни, забиті битком зали вітають її, не приховуючи свій захват.

"Є ти, твоє життя, чистий аркуш паперу. Ти маєш право прожити його радісно. Навіть ти зобов'язаний прожити його щасливо. Бути просвітленим, тобто прокинутися і полюбити себе, полюбити життя, відчути, що ти чарівник, що ти можеш робити все, що ти хочеш. Здійснювати мрії, літати, любити. Мріяти, творити. Там, у цій кінцевій точці, куди ми прагнемо, має бути слово "любов", - ділитися своїми думками за кадром співачка.

Шанувальники не змогли підібрати слів захоплення від побаченого і залюбки ділилися емоціями після перегляду фільму.

"Одне слово: "Вау".Нескінченна любов до Вас Кароліна. Ви найкраща серед всіх. Сама-сама", "Неймовірна робота. Величезний праця", "Насправді Ви велика молодець! Фільм дуже зворушує, а завзятість і масштаб виконаної роботи заслуговує окремої поваги!", "Нереально красива і сильна", "В деяких моментах сльози наверталися", "Фільм чудовий, як і Ви, це безперечно!", "Немає слів одні емоції! Ви найкраща", - коментували розчулені глядачі.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що після насиченого концертного графіку Ані Лорак відправилася відпочивати в Маямі, де проводить час в компанії друзів і не тільки.

До речі, туди ж прилетів і чоловік артистки, ресторатор Мурат Налчаджиоглу, який з задоволенням ділитися фото з донькою, підігріваючи чутки про возз'єднання зі знаменитою жінкою на фоні стихаючих чуток про розлучення.

Відео: РБК-Україна