ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Чистий аркуш паперу": Ані Лорак презентувала фільм про створення шоу DIVA

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.01.2019 - 07:00

Відео: YouTube-канал Ані Лорак

Відома співачка Ані Лорак анонсувала вихід фільму про створення свого грандіозного шоу DIVA, яким вона захопила українських глядачів після трянсляции концерту на одному з провідних вітчизняних каналів. Коротким промо вона поділилася в Instagram з посиланням на власний YouTube-канал з повнометражною версією.

Зірка подякувала всіх причетним до "народження" картини і поцікавилася, чи сподобалась документальна стрічка її шанувальникам.

"Ми приготували для вас унікальний фільм про створення шоу "Діва". Неймовірна історія очима талановитого режисера Павла Кильдау! Спасибі Олегу Бондарчуку - режисеру шоу, і всій нашій команді, всім, хто причетний до цієї роботи. Документальний фільм на моєму каналі в YouTube! Хто вже подивився? Як вам?" - запитала Лорак у фанів.

В короткому фрагменті промо-відео співачка виходить на сцену під світло софітів в білій пухнастій шубі. Захоплений натовп шаленіє і повні трибуни, забиті битком зали вітають її, не приховуючи свій захват.

"Є ти, твоє життя, чистий аркуш паперу. Ти маєш право прожити його радісно. Навіть ти зобов'язаний прожити його щасливо. Бути просвітленим, тобто прокинутися і полюбити себе, полюбити життя, відчути, що ти чарівник, що ти можеш робити все, що ти хочеш. Здійснювати мрії, літати, любити. Мріяти, творити. Там, у цій кінцевій точці, куди ми прагнемо, має бути слово "любов", - ділитися своїми думками за кадром співачка.

Шанувальники не змогли підібрати слів захоплення від побаченого і залюбки ділилися емоціями після перегляду фільму.

"Одне слово: "Вау".Нескінченна любов до Вас Кароліна. Ви найкраща серед всіх. Сама-сама", "Неймовірна робота. Величезний праця", "Насправді Ви велика молодець! Фільм дуже зворушує, а завзятість і масштаб виконаної роботи заслуговує окремої поваги!", "Нереально красива і сильна", "В деяких моментах сльози наверталися", "Фільм чудовий, як і Ви, це безперечно!", "Немає слів одні емоції! Ви найкраща", - коментували розчулені глядачі.

&quot;Чистий аркуш паперу&quot;: Ані Лорак презентувала фільм про створення шоу DIVA

&quot;Чистий аркуш паперу&quot;: Ані Лорак презентувала фільм про створення шоу DIVA

&quot;Чистий аркуш паперу&quot;: Ані Лорак презентувала фільм про створення шоу DIVA

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що після насиченого концертного графіку Ані Лорак відправилася відпочивати в Маямі, де проводить час в компанії друзів і не тільки.

До речі, туди ж прилетів і чоловік артистки, ресторатор Мурат Налчаджиоглу, який з задоволенням ділитися фото з донькою, підігріваючи чутки про возз'єднання зі знаменитою жінкою на фоні стихаючих чуток про розлучення.

Відео: РБК-Україна

"Які ноги": подруга Ані Лорак затьмарила співачку своєю красою (фото) "Незабутнє задоволення": Лорак показала, як розважається без чоловіка
Новини України Ані Лорак
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся