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Чикаго в країні чудес: Кім Кардашьян влаштувала для молодшої дочки казкову вечірку

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.01.2019 - 13:33
Чикаго в країні чудес: Кім Кардашьян влаштувала для молодшої дочки казкову вечірку
Фото: Кім Кардашьян, Каньє Вест, Чикаго Уест і Норт Вест (instagram.com/kimkardashian)

Для однорічної дівчинки запросили цілий колектив аніматорів

Третя дитина Кім Кардашян і Каньє Уеста, якого народила для пари сурогатна мати, малятко Чикаго в лютому відсвяткує свій перший день народження, однак, вечірки для батьки влаштовують вже зараз. Її мега-популярні батьки зовсім не забобонні люди і часто святкують дні народження дітей по кілька разів за довго до святкової дати.

Чикаго в країні чудес: Кім Кардашьян влаштувала для молодшої дочки казкову вечірку

У середині січня відбулася сімейна вечеря, на якій Чикаго отримала свої перші подарунки. Так, її тітка Кортні Кардашян подарувала дівчинці копію справжнього Мерседеса (дуже схожого на той, що стоїть у гаражі Кім) яскраво-жовтого відтінку, в який відразу ж сіли всі діти зіркової пари і влаштували автопробіг по величезному будинку.

Чикаго в країні чудес: Кім Кардашьян влаштувала для молодшої дочки казкову вечірку

Чикаго в країні чудес: Кім Кардашьян влаштувала для молодшої дочки казкову вечіркуФото: (instagram.com/kimkardashian)

Однак, найбільше вразило оздоблення будинку до свята, його прикрасили штучним газоном і кущами з червоними трояндами в стилі казкової історії "Аліса в країні чудес". Крім того, на вечірці розважав дітей цілий колектив аніматорів, які були одягнені в костюми Аліси, Королеви-червей і Божевільного капелюшника.

Чикаго в країні чудес: Кім Кардашьян влаштувала для молодшої дочки казкову вечірку

Чикаго в країні чудес: Кім Кардашьян влаштувала для молодшої дочки казкову вечірку

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Сама Кім замість святкової сукні вдягнула одяг у стиль спорт-шик, надівши сріблясті легінси, і вітровку до них в колір розміру оверсаз. Родзинкою образу стали високі шкарпетки, в які вона заправила легінси.

Чикаго в країні чудес: Кім Кардашьян влаштувала для молодшої дочки казкову вечірку

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Чикаго мама вдягнула в миле світле дитяче платтячко в китайському стилі і чорні черевики на шнурівці.

Чикаго в країні чудес: Кім Кардашьян влаштувала для молодшої дочки казкову вечірку

Фото: (instagram.com/kimkardashian)

Варто відзначити, що Кім Кардашьян зовсім недавно знялася в рекламі власного косметичного бренду і здивувала шанувальників раптовими змінами в зовнішності.
Крім того, Кім, як законодавиця трендів, запропонувала спробувати новинку з її б'юті-колекції, на створення якої її надихнула велика Коко Шанель.

І ще стало відомо, що пара в четвертий раз стане батьками, Кім і Каньє чекають малюка, якого виношує для них сурогатна мати.

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Новини України вечеринкадень рожденияКім Кардашян
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