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Чотири покоління: Лілія Ребрик показала унікальне сімейне фото з донькою, мамою та бабусею

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.03.2019 - 20:31
Чотири покоління: Лілія Ребрик показала унікальне сімейне фото з донькою, мамою та бабусею
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка із задоволенням виступила у Чернівцях

Лілія Ребрик, яка раніше босоніж станцювала "місячну ходу", щиро насолодилася новими гастролями. Українська артистка та телеведуча відправилася з новим спектаклем в своє рідне місто — Чернівці. Саме тут Лілія закінчила музичну школу по класу Фортепіано, почала займатися гімнастикою і пізніше стала майстром спорту в цьому спорті, а також визначилася з вибором майбутньої професії. Але найголовніше, що саме в Чернівцях живуть її самі близькі люди — батьки, а також бабуся. Безумовно, вирушаючи в улюблене місто з гастролями, Лілія Ребрик не змогла відмовити собі в задоволенні відвідати сім'ю. І, звичайно ж, зробити з рідними кілька душевних фото, якими Лілія поділилася з шанувальниками в мережі instagram.

Так, Ребрик опублікувала дійсно дуже знакове для своєї родини фото, на якому ми бачимо відразу 4 покоління! На яскравому знімку разом з Лілією позує її мама і батько, а також бабуся і старша донька — 6-річна Діана. При цьому підкреслюється, що бабусі Ребрик виповнилося 95 років.

Зазначимо, що артистка разом зі своїм чоловіком (хореограф Андрій Дикий) також виховує ще одну дівчинку — Полінку, яка народилася 30 квітня 2018.

"Найдушевніші гастролі! Що може бути краще? На фото чотири покоління. Найстаршій - 95 років! Пишаюся! Люблю! Вирушаємо далі. Наступне місто - Івано-Франківськ", — підписала фото українська телеведуча.

Лілія Ребрик з батьками

Лілія Ребрик з батьками, бабусею та донькою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Передплатники Лілії також поспішили прокоментувати її нове фото. Багато побажали міцного здоров'я рідним артистки.

  • "Які всі милі"
  • "Любові, Краси... Всім"
  • "Щиро чекаємо у Івано - Франківську. Дякуємо, що не оминули наше місто"
  • "Чудова родина"
  • "Ліля, Ви так мене розчулилив строіс: як Вас зустрічали батьки, з пирогами, котлетками))) дуже душевно!!! З наступаючим 8 березня Вас, Вашу чудову матусю і дочок!"
  • "Яке фото! Внучка з прабабусею, довгих років життя"
  • "Найкращі фото"
  • "Лілечка, ваша родина - приклад для всіх!! Молодці! Цінуйте, любіть, бережіть один одного! Здоров'я вам і щастя! А бабусі бажаю зустріти свій наступний ювілей у колі своєї величезної родини!! Вона взагалі розумниця! Ви такі душевні люди - це читається в ваших очах!"

Також Лілія Ребрик опублікувала ще більше сімейних фото в сторіз:

Лилия Ребрик с папой

Лілія з татом

Ребрик з бабусею і донькою

Ребрик з бабусею і донькою

Лілія Ребрик з донькою Діаною

Чотири покоління: Лілія Ребрик показала унікальне сімейне фото з донькою, мамою та бабусею

Лілія Ребрик з донькою Діаною

Лілія з сім'єю

Лілія з сім'єю

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик вразила витонченою фігурою.

Дізнавайтеся про секрети стрункості артистки в матеріалі — Без морквини і хліба: топ-6 рекомендацій по живленню від Лілії Ребрик.

Ідеальний ранок: Лілія Ребрик розчулила зворушливим сімейним фотосетом "Сімейний підряд": Лілія Ребрик похвалилася досягненнями дочки
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