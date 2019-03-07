Чотири покоління: Лілія Ребрик показала унікальне сімейне фото з донькою, мамою та бабусею

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Артистка із задоволенням виступила у Чернівцях

Лілія Ребрик, яка раніше босоніж станцювала "місячну ходу", щиро насолодилася новими гастролями. Українська артистка та телеведуча відправилася з новим спектаклем в своє рідне місто — Чернівці. Саме тут Лілія закінчила музичну школу по класу Фортепіано, почала займатися гімнастикою і пізніше стала майстром спорту в цьому спорті, а також визначилася з вибором майбутньої професії. Але найголовніше, що саме в Чернівцях живуть її самі близькі люди — батьки, а також бабуся. Безумовно, вирушаючи в улюблене місто з гастролями, Лілія Ребрик не змогла відмовити собі в задоволенні відвідати сім'ю. І, звичайно ж, зробити з рідними кілька душевних фото, якими Лілія поділилася з шанувальниками в мережі instagram.

Так, Ребрик опублікувала дійсно дуже знакове для своєї родини фото, на якому ми бачимо відразу 4 покоління! На яскравому знімку разом з Лілією позує її мама і батько, а також бабуся і старша донька — 6-річна Діана. При цьому підкреслюється, що бабусі Ребрик виповнилося 95 років.

Зазначимо, що артистка разом зі своїм чоловіком (хореограф Андрій Дикий) також виховує ще одну дівчинку — Полінку, яка народилася 30 квітня 2018.

"Найдушевніші гастролі! Що може бути краще? На фото чотири покоління. Найстаршій - 95 років! Пишаюся! Люблю! Вирушаємо далі. Наступне місто - Івано-Франківськ", — підписала фото українська телеведуча.

Лілія Ребрик з батьками, бабусею та донькою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Передплатники Лілії також поспішили прокоментувати її нове фото. Багато побажали міцного здоров'я рідним артистки.

"Які всі милі"

"Любові, Краси... Всім"

"Щиро чекаємо у Івано - Франківську. Дякуємо, що не оминули наше місто"

"Чудова родина"

"Ліля, Ви так мене розчулилив строіс: як Вас зустрічали батьки, з пирогами, котлетками))) дуже душевно!!! З наступаючим 8 березня Вас, Вашу чудову матусю і дочок!"

"Яке фото! Внучка з прабабусею, довгих років життя"

"Найкращі фото"

"Лілечка, ваша родина - приклад для всіх!! Молодці! Цінуйте, любіть, бережіть один одного! Здоров'я вам і щастя! А бабусі бажаю зустріти свій наступний ювілей у колі своєї величезної родини!! Вона взагалі розумниця! Ви такі душевні люди - це читається в ваших очах!"

Також Лілія Ребрик опублікувала ще більше сімейних фото в сторіз:

Лілія з татом

Ребрик з бабусею і донькою

Лілія Ребрик з донькою Діаною

Лілія з сім'єю

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик вразила витонченою фігурою.

Дізнавайтеся про секрети стрункості артистки в матеріалі — Без морквини і хліба: топ-6 рекомендацій по живленню від Лілії Ребрик.