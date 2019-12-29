Четверте весілля: Віктор Павлік зізнався, коли одружиться з 25-річною коханою

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Обраниця артиста Катерина Репяхова молодша за нього майже на 30 років

У цьому році в мережі і пресі багато обговорювався новий роман 53-річного Віктора Павліка з 25-річною дівчиною Катериною Репяховою, яка є PR-менеджером артиста. Виявилося, що пара разом вже кілька років, однак приховувала свої відносини. Після визнання ж закохані стали ділитися спільними фото в соцмережах і давати інтерв'ю, при цьому співак заявив, що різниця у віці 28 років його анітрохи не бентежить. А в інтерв'ю "Світському життю" Віктор і зовсім заявив, що вони з коханою планують офіційно одружитися.

За словами 53-річного виконавця, це відбудеться вже у 2020 році. Зазначимо, що для Павлика цей шлюб буде вже четвертим.

"Ще незрозуміло коли, або в травні або в червні, десь там Катя на зірках ворожить і вираховує. Вона дуже хоче весілля", – поділився співак.

Артист додав, що його і наречену весілля у високосний рік ніяк не бентежить.

"Ми в це не віримо, навпаки, 2020 дуже крута цифра", – зазначив Віктор.

Крім того, він поділився, що вже давно познайомився з майбутньою тещею - до речі, мама Катерини старше Віктора на чотири роки.

"Мені не дуже й цікаво, як її мама відреагувала на нашу різницю у віці, головне, що ми з Катею любимо один одного", – запевнив артист.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Нагадаємо, що раніше Віктор Павлик був тричі одружений - перша дружина Ліда народила йому сина. Після цього у співака були стосунки зі Світланою з Узбекистану, які тривали вісім років і в яких народилася дочка Христина.

Потім артист не встояв перед красою танцівниці Лариси, з якою він одружився двічі. У них народився син Павло. У 2016 році Павлик розлучився з Ларисою і почав зустрічатися з Катериною Репяховою.

"Мені колись пророкували п'ять одружень. Втім, мені дуже хочеться зупинитися на четвертому, тому що вже 55 років на носі, дорослі діти і троє онуків, ну і ще Катя захоче дітей", – зізнався Павлик.

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Раніше Віктор Павлік розповів, чи планує заводити дитину з молодою коханкою.