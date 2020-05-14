Неймовірно приваблива: 57-річна Демі Мур у зухвалому комбінезоні похвалилася стрункими ніжками

Демі Мур (фото: instagram.com/demimoore)

Зірка показала домашнє фото

Демі Мур, яка останнім часом часто радує шанувальників спокусливими фото з молодості, вирішила довести, що вона досі струнка і прекрасна. 57-річна актриса опублікувала нове фото, зроблене в її будинку під час карантину. Вбрання вона вибрала комфортне і вельми спокусливе: білу футболку зірка доповнила зухвалим комбінезоном з короткими штанинами. Вона розпустила волосся, а ноги взула білі кросівки – лук вийшов молодіжним і стильним.

Демі Мур у домашньому образі (фото: instagram.com/demimoore)

В руках голлівудська знаменитість тримає дошку з грибами. «Полювання за скарбами Мореля», – написала Демі під знімком. Вона зображена з виразом захоплення на обличчі і кокетливо зігнутою в коліні ногою. Виглядає знаменитість енергійною, щасливою і як і раніше прекрасною. Що відразу ж відзначили прихильники екс-дружини Брюса Уілліса.

Ти відмінно виглядаєш

Чудова

Прекрасна леді

Вау!

Краса

Ти просто неймовірна

Ти така гарненька, о боже

Браво!

Який же гарний у тебе будинок

Ти так неймовірно приваблива

Вау! Це дивно

Я люблю тебе, ти красива всередині і зовні, просто прекрасна особистість

Коментарі до посту зірки (фото: прінтскрін instagram.com/demimoore)

Нагадаємо, Демі Мур проводить карантин разом зі своїми дочками з їх чоловіками, а також колишнім чоловіком – відомим голлівудським актором Брюсом Уіллісом. Свого часу пара не на жарт розбурхала мережу – шанувальники задавалися питанням, чому Міцний Горішок не сидить на самоізоляції з нинішньою дружиною і молодшими доньками.

Але, як виявилося, переживання були зайві. Всі члени величезного сімейства відмінно ладнають між собою, і Емма зі спокійною душею відпустила Брюса до Демі на карантин. Вона часто коментує фото Демі Мур, на яких фігурує Уілліс. Одного разу фанати відзначили, що він позує в одному і тому ж вбранні. «...Ох, я пошлю Брюсу трохи більше одягу як можна швидше», – написала благовірна.

Автор: Міла Іванова