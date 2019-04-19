"Чорний лебідь": Надія Мейхер вразила фанів ідеальною розтяжкою

Раніше співачка зізналася, що завжди мріяла про балет
37-річна Надія Грановська - успішна співачка, телеведуча і дизайнер і може похвалитися вельми успешнй кар'єрою. Нещодавно артистка зізналась, що в юності вона просто марила про балет, проте з ряду причин не змогла стати професійною балериною. Але роки занять явно не пройшли дарма - на новому фото в Instagram вона продемонструвала просто-таки неймовірну розтяжку.
На знімку Надія відображена в довгому пишному чорному платті і на пуантах. Зірка застигла в балетній позі а la seconde, в якій одна нога максимально витягнута вгору, стоячи при цьому на носочку іншої ноги.
"Люби не себе в балеті, а балет в собі", - підписала ефектний кадр Мейхер.
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)
Підписники співачки прийшли в захват від її спортивної форми та граціозності і залишили безліч коментарів, порівнявши артистку з чорним лебедем.
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