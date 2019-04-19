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"Чорний лебідь": Надія Мейхер вразила фанів ідеальною розтяжкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.04.2019 - 14:43
"Чорний лебідь": Надія Мейхер вразила фанів ідеальною розтяжкою
Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Раніше співачка зізналася, що завжди мріяла про балет

37-річна Надія Грановська - успішна співачка, телеведуча і дизайнер і може похвалитися вельми успешнй кар'єрою. Нещодавно артистка зізналась, що в юності вона просто марила про балет, проте з ряду причин не змогла стати професійною балериною. Але роки занять явно не пройшли дарма - на новому фото в Instagram вона продемонструвала просто-таки неймовірну розтяжку.

На знімку Надія відображена в довгому пишному чорному платті і на пуантах. Зірка застигла в балетній позі а la seconde, в якій одна нога максимально витягнута вгору, стоячи при цьому на носочку іншої ноги.

"Люби не себе в балеті, а балет в собі", - підписала ефектний кадр Мейхер.

&quot;Чорний лебідь&quot;: Надія Мейхер вразила фанів ідеальною розтяжкою

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Підписники співачки прийшли в захват від її спортивної форми та граціозності і залишили безліч коментарів, порівнявши артистку з чорним лебедем.

  • "Супер. Живий приклад, що успіхів можна досягти в будь-якому віці. Пишаюся вами, Надія"
  • "Чорний лебідь"
  • "Класна розтяжка"
  • "Надійка, ви прекрасні! Яка розтяжка, а сам образ! Браво!!!"
  • "Боже, як граціозно! Який колосальний труд! Не перестаю захоплюватися!"
  • "Фото з категорії магніту, тяжіння....неможливо відірвати погляд. дуже заворожує....я в захваті від Вашого образу!"
  • "Неймовірне фото"
  • "Ось те про що я кажу, красиві локони. Ніжна як хмарка"
  • "Красуня, не пішло, не вульгарно, як у деяких білих лебедів, поважаю Вас"
  • "Фото - просто Вау! Шикарна жінка: глибока і красива!"
  • "Надя, Ви прекрасні! "Чорний Лебідь"
  • "Боже, яка прекрасна лебідонька"
  • "От у кого Волочкової повчитися потрібно елегантно і не пішло показати всю красу!"

Нагадаємо, раніше Надія Мейхер зачарувала мережу природною красою.

Також ми писали про те, що Надія Мейхер привела в захват мережу чуттєвим образом зі строкатою блузкою.

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