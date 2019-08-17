Чорний лебідь: гаряча Даша Астаф'єва влаштувала зухвалу фотосесію на даху

Даша Астаф'єва опублікувала гарячі фото з нової фотосесії
Даша Астаф'єва не припиняє підкорювати шанувальників своєю красою і грацією. На цей раз українська співачка продемонструвала фанатам новий образ чорного лебедя на даху висотного будинку. Красуня просто зачарувала своєю зухвалістю і жіночністю в "одному флаконі". Нова фотосесія виконавиці опублікована на її сторінці в Instagram.
"Скажи мені, хто твій дах, і я скажу, скільки в тобі поверхів..", - підписала Даша чуттєві фото.
Фото: Даша Астаф'єва підкорює висоту (instagram.com/da_astafieva)
Знімки зроблені в чорно-білих кольорах і це тільки прикрашає співачку. На них вона позує у чорній накидці з пір'я.
Фото: Даша Астаф'єва демонструє бездоганний образ (nstagram.com/da_astafieva)
"Спасибі величезне @bestinua , @polinanenia і чудового @dmitry_dir за можливість розділити важливе. Вітаю вас з початком нового гарного польоту", - написала Астаф'єва під однією з фотографій.
Фото: Астаф'єва з висоти пташиного польоту (instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники української артистки захоплюються величчю зйомки і прекрасним образом співачки.
Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)
Як ми раніше писали, українська співачка Даша Астаф'єва знялася в черговій розкішної арт-зйомці, в якій також продемонструвала і свою чудову фігуру.
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