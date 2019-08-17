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Чорний лебідь: гаряча Даша Астаф'єва влаштувала зухвалу фотосесію на даху

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.08.2019 - 19:27
Чорний лебідь: гаряча Даша Астаф'єва влаштувала зухвалу фотосесію на даху
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Даша Астаф'єва опублікувала гарячі фото з нової фотосесії

Даша Астаф'єва не припиняє підкорювати шанувальників своєю красою і грацією. На цей раз українська співачка продемонструвала фанатам новий образ чорного лебедя на даху висотного будинку. Красуня просто зачарувала своєю зухвалістю і жіночністю в "одному флаконі". Нова фотосесія виконавиці опублікована на її сторінці в Instagram.

"Скажи мені, хто твій дах, і я скажу, скільки в тобі поверхів..", - підписала Даша чуттєві фото.

Чорний лебідь: гаряча Даша Астаф'єва влаштувала зухвалу фотосесію на дахуФото: Даша Астаф'єва підкорює висоту (instagram.com/da_astafieva)

Знімки зроблені в чорно-білих кольорах і це тільки прикрашає співачку. На них вона позує у чорній накидці з пір'я.

Чорний лебідь: гаряча Даша Астаф'єва влаштувала зухвалу фотосесію на дахуФото: Даша Астаф'єва демонструє бездоганний образ (nstagram.com/da_astafieva)

"Спасибі величезне @bestinua , @polinanenia і чудового @dmitry_dir за можливість розділити важливе. Вітаю вас з початком нового гарного польоту", - написала Астаф'єва під однією з фотографій.

Чорний лебідь: гаряча Даша Астаф'єва влаштувала зухвалу фотосесію на дахуЧорний лебідь: гаряча Даша Астаф'єва влаштувала зухвалу фотосесію на дахуФото: Астаф'єва з висоти пташиного польоту (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники української артистки захоплюються величчю зйомки і прекрасним образом співачки.

  • Дар'я - це шедеврально! Мій захват!
  • Друге фото - прям до мурашок. Страшно дуже, але красиво звичайно.
  • Неймовірна серія!!!
  • О боже, яка висота, тільки сподіваюся, що це фон і ти не лізла на дах....?
  • Просто богиня краси, наша Даша.

Чорний лебідь: гаряча Даша Астаф'єва влаштувала зухвалу фотосесію на даху

Чорний лебідь: гаряча Даша Астаф'єва влаштувала зухвалу фотосесію на даху

Скріншот коментарів (instagram.com/da_astafieva)

Як ми раніше писали, українська співачка Даша Астаф'єва знялася в черговій розкішної арт-зйомці, в якій також продемонструвала і свою чудову фігуру.

Читайте також, як нещодавно українська playmate Даша Астаф'єва була помічена в центрі міста в екстравагантному образі. Співачка і актриса їхала в київському метро в довгій ретро-сукні, і при цьому зачитувала рядки з відомого вірша.

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Новини України Даша Астаф'єва
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