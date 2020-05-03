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Чорний лебідь: гнучка екс-"ВІА Гра" приголомшила вертикальним шпагатом

Lite » Новини шоу-бізнесу 03.05.2020 - 20:01
Чорний лебідь: гнучка екс-"ВІА Гра" приголомшила вертикальним шпагатом
Надія Мейхер-Грановська (фото: instagram.com/nadyameiher)

Екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер-Грановська продемонструвала чудову розтяжку

Надія Мейхер-Грановська, яка відверто висловилася про заміжжя, вразила своїх шанувальників відмінною фізичною формою. Так колишня співачка гурту "ВІА Гра" продемонструвала чудову розтяжку під час занять балетом.

Співачка зазначила, що крім таланту і працездатності, дуже важливий педагог. При цьому завдяки педагогам люди краще працюють і досягають високого професіоналізму у своїй улюбленій справі, або ж навпаки закидають свої заняття.

"У моєму дитинстві, юності, дорослого життя зустрічалися і ті, і інші. І я завжди з трепетом і любов'ю ставлюся до тих педагогів, які мене ще більше надихають", - написала Надія на своїй сторінці в Instagram.

Надія Мейхер-Грановська здивувала вертикальним шпагатом (відео: instagram.com/nadyameiher)

Користувачі мережі також прокоментували форму артистки.

  • Ось це форма!! Круто!!
  • Та ладно! Це реально?
  • Ого;
  • Чорний лебідь;
  • Надя, молодець;
  • Захоплююся вами;
  • Цікаво, чи зможу я сісти на шпагат у свої 38? Я ніколи не займалася спортом;
  • Ви така жіночна!!!

Чорний лебідь: гнучка екс-&quot;ВІА Гра&quot; приголомшила вертикальним шпагатом

Чорний лебідь: гнучка екс-&quot;ВІА Гра&quot; приголомшила вертикальним шпагатом

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Надія Мейхер в інтерв'ю відверто зізналася, чи робила вона пластичні операції або уколи краси. На думку артистки, ви не будете відчувати себе щасливішими, якщо ваш зовнішній вигляд стане ідеальним. Вона вважає, що головне - це взаємна любов і багатий внутрішній світ.

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Новини України шоубизНадія Мейхер
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