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"Через тиждень 14": схудла дочка Олі Полякової захопила красою

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.02.2019 - 11:49
"Через тиждень 14": схудла дочка Олі Полякової захопила красою
Фото: (instagram.com/mashapolyakova)

Скоро у старшої дочки популярної співачки буде день народження

Зовсім скоро старшій доньці знаменитої української співачки Олі Полякової Маші виповниться 14 років. Про це сама дівчинка, яка раніше похвалилася вражаючими результатами схуднення, повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Маша також опублікувала фото в стильному образі - юна модниця позує в золотистих штанях і чорній сукні-туніці, а її довге волосся вільно спадає нижче талії.

&quot;Через тиждень 14&quot;: схудла дочка Олі Полякової захопила красою

Фото: (instagram.com/mashapolyakova)

"Через тиждень мені 14, а вам скільки років?" - поцікавилася Полякова-молодша у підписників.

&quot;Через тиждень 14&quot;: схудла дочка Олі Полякової захопила красою

Фото: (instagram.com/mashapolyakova)

Користувачі мережі з задоволенням повідомляють свій вік, а також відзначають красу дівчини і її разючу подібність із зірковою мамою.

"Боже, яка красуня";

"Маша, ти красуня";

"Класні штани! Хочу собі такі ж! Ти добряче схудла. Але складні вуглеводи є необхідно";

"Самий прекрасний вік! Така молода, а вже знаменита!!! Супер!";

"Блииин... Дуже вже ти красива :)";

"Машуля, яка ж ти красуня! Але не худни більше, зараз все дуже круто!";

"Дуже худенька";

"Маша, красуня!!!! Волосся шикарні!!!!!" - пишуть фоловери.

Нагадаємо, раніше дочка Полякової Маша захопила виконанням хіта Христини Соловій.

Ми також писали, що нещодавно Маша вирішила підтвердити своє "звання" юної модниці і продемонструвала підписникам Instagram кілька стильних молодіжних образів.

Відео: РБК-Україна

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Новини України певецОля Поляковадочь
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