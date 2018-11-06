"Чен Пенг не був жодного разу в Хмельницькому": Леся Нікітюк приміряла пуховик за $1000 і повеселилася під час шопінгу

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нікітюк сміється, мовляв, відомий дизайнер "поспішив", присилаючи подібні фасони в Україну

Весела Леся Нікітюк вирішила влаштувати собі осінній шопінг — популярна ведуча зазначила, що знаходиться в пошуках пуховика. Проте навіть таке заняття не обійшлося без традиційних жартів Нікітюк.

Так, на своїй instagram-сторінці Нікітюк опублікувала кілька кумедних відео, на яких позує у футуристичному пуховику з тканини "під алюміній".

Слід зазначити, що футуристичний стиль — один із трендів модного сезону осінь-зима 2018-19. Провідні світові дизайнери виводили на подіуми Мілана, Нью-Йорка і Парижа моделей, одягнених у фантастичні вбрання з текстильної фольги і пластику.

Тому пуховик, який приміряла Нікітюк, дуже навіть в тренді. Однак телеведуча підкреслила, що виглядає в ньому безглуздо.

"Шукаю пуховик! Ось знайшла... Сучасна мода... Це називається "Стайл — Мандачеванє", "5 елемент" (ред. — правильно Мондошавані з фільму "5 елемент"), — сміється Нікітюк.

Леся Нікітюк в стильному пуховику (кадр з відео: instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, пуховик, який приміряла Нікітюк, створений дизайнером CHEN PENG (бренд заснований в Лондоні), вбрання якого відрізняються підкресленою футуристичністю і оригінальністю фактур.

На офіційному сайті бренду вартість зазначеної моделі пуховика становить $1,094.00.

"Отже, дизайні CHEN PENG придумав такий от пуховик. Чен Пенг, напевне, не був жодного разу в Хмельницькому і не знає, що трохи нам ранова-то такі речі надсилати. Але спасибі, Чен Пенг", — жартує Нікітюк.

Зазначимо, раніше Нікітюк блиснула в дуже яскравому образі єгипетської жриці, тоді шанувальники ведучої порівняли її з царицею Клеопатрою — тільки блондинкою.

Також нагадаємо, що "дівчина з Хмельницького" Леся Нікітюк в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна легко і з гумором розповіла про свої комплекси й табу, як йшла до успіху і як ставитися до критики в свій бік.

Пізніше Нікітюк поділилася пікантним моментом своєї біографії.

Леся Нікітюк: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)