"Валізний ритм життя": переможниця Холостяк 9 розповіла про насичене літо з коханим

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова не звикли сидіти на місці. Їх стрімкий ритм життя, при якому, немов у калейдоскопі, швидко змінюються країни і міста, одна подія плавно перетікає в іншу, не дає парі нудьгувати і подобається обом. Кілька днів тому закохані вирушили в Одесу. За словами Микити, пара вирішила поєднати приємне з корисним – пляжний відпочинок з діловими зустрічами. Також екс-холостяк і його кохана пообіцяли порадувати шанувальників новою ефектною фотосесією на морському узбережжі. А поки Даша публікує на instagram-сторінці свої літні образи і ділиться з шанувальниками подробицями життя з коханим.

Дівчина попросила прихильників обрати кращий лук. Вона покрасувалася в елегантній чорній сукні-міді по фігурі, накинувши на плечі подовжений піджак, а також продемонструвала ніжний аутфіт – білу майку корсетного типу на тонких бретелях і плісировану спідниця довжини міді з чорними гудзиками посередині.

Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Під фото вона відверто розповіла про своє "життя на валізах" і прагнення до затишного домашнього вогнища.

"Божевільний видався місяць, в постійних роз'їздах. Ми поверталися додому тільки на день, і знову вирушали в дорогу. З одного боку, це добре, що ми подорожуємо і у нас валізний ритм життя, а з іншого боку, як же круто просто бути вдома. Висипатися в нашому ліжку, звично снідати, переглядаючи улюблений серіал, працювати вдома і спостерігати захід сонця на нашій терасі. Як класно, що ми разом настільки все облаштували, що, будучи в іншій країні, ми думаємо про наш будинок. Black or White? Який образ вам подобається більше?" - поцікавилася у підписників дівчина.

Фото: Дар'я Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Шанувальникам було непросто визначитися з вибором, адже обидва образи Даші дуже личать, тому думки в коментарях розділилися.

Стаєш все гарнішою з кожним днем

Перший бомба просто, як завжди

Мені більше білий до душі – нежнятина

Приголомшлива

1 - такий стриманий, 2 - такий легкий

Яка у тебе красива засмага! Ти така щаслива

В білому класно

Така ти стильна. Обидва образи шикарні

Обидва обази нереально круті,але в білому ти як янголятко!

Виглядаєш в обох образах шикарно!

Скріншот коментарів

Раніше Микита Добринін і Дарина Квіткова показали своє веселе проведення часу в Одесі.

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін і його кохана Дар'я Квіткова похвалилися романтичними фото і розповіли про активний спосіб життя.