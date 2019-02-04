На валізах: Ленні Кравіц разом з дочкою знявся у зворушливій рекламі

Ленні Кравіц з дочкою Зої (фото: TUMI)

Ролик знято на острові Елеутера на Багамах

Відомий американський рок-музикант і співак Ленні Кравіц разом зі своєю дочкою Зої знялися в рекламі нової колекції бренду TUMI. Кампанія проходила на острові Елеутера на Багамах. Відповідні фото і відео опубліковані в YouTube і соцмережах виробника валіз і сумок для подорожей.

3,5-хвилинний ролик зняв режисер Еліот Рауш.

На відео розказана історія про те, що Зої, яка пішла по стопах батька і крім зйомок у кіно також грає і співає, приїжджає до нього на острів.

Фото: Ленні і Зої Кравіц (instagram.com/tumitravel)

Разом вони подорожують по ньому, а також відвідують зруйнований часом будинок бабусі.

За словами Ленні Кравітца, коли ви подорожуєте і живете на валізах, ваш багаж стає продовженням вашого будинку і вас самих.

Відео: instagram.com/tumitravel

"Це єдине, що завжди з вами: у літаку, в автобусі, в готельному номері, за лаштунками або на знімальному майданчику", - зазначив артист.

Відео: YouTube / Lenny & Zoë Kravitz for TUMI A3 Collection Campaign

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