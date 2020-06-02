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Я теж людина: переможниця Холостяк-9 розговорилася про свою фігуру і любов до себе

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.06.2020 - 16:58
Я теж людина: переможниця Холостяк-9 розговорилася про свою фігуру і любов до себе
Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Даша Квіткова зізналася, що не вважає свою фігуру ідеальною

Переможниця 9 сезону романтичного реаліті Холостяк Даша Квіткова не тільки залишилася разом з головним героєм Микитою Добриніним - 20 травня пара офіційно розписалася і стала чоловіком і дружиною.! Зазначимо, що це перший випадок за всю історію проекту "Холостяк" в Україні! Пишне весілля у них теж буде, але через карантин довелося перенести дату - торжество відбудеться 12 серпня. Даша нерідко ділиться в мережі відвертими думками і любить спілкуватися з шанувальниками.

На новому кадрі в своєму Instagram дівчина постала в бежевій нижній білизні, вона сидить в красивій позі і кокетливо дивиться в об'єктив. Законна дружина 9-го Холостяка зізналася, що не вважає свою фігуру ідеальною, однак в цілому цілком задоволена своїм тілом.

"У мене зовсім не ідеальна фігура, але я люблю своє тіло. Мені здається, що ми всі давно забули про те, що кожен з нас індивідуальний. Жінок вже багато років закликають щось робити з їх тілами, щоб вони виглядали ідеально, під одну гребінку. Але навіщо? Я здорова, я щаслива, і в мене все чудово. Хоча я теж людина. І, як всі дівчата, часом підходжу до дзеркала і думаю: «Який кошмар! Що у мене на голові? Чому це не вкладається в потрібну мені зачіску? Що з обличчям? Навіщо я вчора ввечері з'їла третій шматок піци? Що це за складка? Чому не ходила в спортзал вже шість тижнів?" - відверто поділилася Квіткова.

Я теж людина: переможниця Холостяк-9 розговорилася про свою фігуру і любов до себе

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Даша закликала дівчат трохи менше переживати через зовнішність і любити себе.

"У всіх дівчат таке буває, коли вони відчувають себе жахливо і не хочуть виходити з будинку, але в більшості випадків для мене це все-таки не проблема, через яку я вважаю за потрібне переживати. Будь ласка, любіть себе", - підсумувала красуня.

Користувачі мережі подякували дівчині за мудрі слова, і поспішили запевнити її, що вона дуже красива і з прекрасною фігурою.

  • Спасибі тобі, ти права! Ми всі не ідеальні, але ми повинні навчитися любити себе
  • класні слова !Повністю згодна з тобою
  • Всім би таку не ідеальну фігуру
  • так, це дуже важливо любити себе!! Але не у кожного це виходить , на жаль
  • Дашуль ти дуже красива!!!
  • Красива.Ти дуже струнка і доглянута
  • Даша згодна на 100%
  • Красуня
  • Яка ти ідеальна
  • Шикарна
  • Дашуль ти просто красуня і фігура в тебе вогонь
  • Ох мені б таку фігуру
  • Немає ідеальних!!! Але є в кожній нас родзинка!!!!! Любіть своє тіло і себе!!!! Не спотворюйте своє тіло заради моди!!!!! Кожна з нас індивідуальна!!!!!!
  • Дашенька, дуже правильно написано

Я теж людина: переможниця Холостяк-9 розговорилася про свою фігуру і любов до себеЯ теж людина: переможниця Холостяк-9 розговорилася про свою фігуру і любов до себе

Скріншот коментарів

Раніше обраниця Холостяка-9 Даша Квіткова показала пікантні кадри з "весільної подорожі" під Києвом.

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Автор: Марина Настевіч

Теги Новини України ХолостякМикита Добринін
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