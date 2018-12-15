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"Часто забувають": Полякова розповіла про головну мету на 2019 рік

Lite » Зірки 15.12.2018 - 11:05
"Часто забувають": Полякова розповіла про головну мету на 2019 рік
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Співачка розкритикувала своїх колег

Популярна українська співачка і шоувумен Оля Полякова розповіла про свою головну мету на наступний рік, а також як це вплине на кожного громадянина. Про це повідомляє Viva.

"На жаль, наші артисти часто забувають про те, що в Україні більше 40 мільйонів людей - і перш ніж завойовувати зарубіжні країни, потрібно зробити це в рідній країні. Ми запланували великий тур. Ви можете не слухати Олю Полякову, але от побачити шоу – зобов'язані", - сказала вона.

Більш того, Полякова висловилася про те, де можна буде "долучитися до прекрасного".

"Тому що в Україні давно, а може, ніколи не було такого гарного шоу. Звичайно, в невеликому містечку таке шоу не покажеш, слідкуйте за афішами, приїжджайте в найближчий великий місто, де буде концерт. Впевнена, це шоу змінить ваше ставлення до українського шоу-бізнесу в кращу сторону", - підкреслила вона.

У той же час виконавиця зізналася, що 2018 став для неї одним з найбільш успішних.

"Рік був настільки вдячним, що не знаю, чого ще можна бажати. Але раз вже попереду рік Свині - бажаю, щоб символ року не українцям свиню підклав. До речі, мій новорічний стіл буде без свинини, чого і вам бажаю", - уточнила вона.

Раніше ми писали про те, як популярний український шоумен і телеведучий Олександр Педан спародіював фото Олі Полякової. Він потішив шанувальників тим, що повторив "гарячий" образ співачки в стилі ню, який Королева ночі зробила на Мальдівах цієї осені.

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