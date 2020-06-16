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Часто буває у неї вдома: Бред Пітт і Дженніфер Еністон знову зблизилися

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.06.2020 - 17:32
Часто буває у неї вдома: Бред Пітт і Дженніфер Еністон знову зблизилися
Дженнфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Екс-подружжя знову в центрі обговорювань

Бред Пітт і Дженніфер Еністон – одна з найбільш обговорюваних пар у шоу-бізнесі. Подружжя розійшлося ще в 2005-му році, коли актор захопився Анджеліною Джолі на зйомках спільного фільму "Містер і місіс Сміт". До цього пара прожила в офіційному шлюбі 5 років. Зараз, після того як Бред і Анджеліна розлучилися, приводів «звести» Бреда з Дженніфер знаходиться маса.

Часто буває у неї вдома: Бред Пітт і Дженніфер Еністон знову зблизилисяДженніфер все так само красива (фото: instagram.com/jenniferaniston)

Цього разу причиною зближення пари стала благодійність. Так, Дженніфер пожертвувала в антирасистський фонд Color of change мільярд доларів. Цей широкий жест викликав захоплення голлівудського секс-символа. Він так надихнувся, що також вирішив перерахувати таку ж суму. Ще, за прикладом колишньої дружини, він почав ходити на мітинги. Як стверджує джерело, Пітт це робить не просто так, а в надії знову завоювати серце Дженніфер. «Бред зайнявся благодійністю за Джен. Він побував на акції протесту, а наступного дня приїхав до Дженніфер додому. Вони обидва дуже сильно хочуть допомогти», – зазначив інсайдер.

Часто буває у неї вдома: Бред Пітт і Дженніфер Еністон знову зблизилисяБред Пітт і Дженніфер Еністон на церемонії SAG Awards (фото: instagram.com/sagawards)

Нагадаємо, пару намагалися звести і в лютому цього року. Після премії SAG Awards, де Бред і Дженніфер мило спілкувалися та фотографувалися, стали з'являтися новини про те, що екс-коханы знову намагаються налагодити стосунки. Еністон навіть стала близькою подругою дочки Пітта Шайло.

До речі, такі теплі стосунки між колишнім подружжям не всіх радують. Як запевняють джерела, наближені до пари, Анджеліна Джолі була роззлючена. Близькі Бреда навіть радили йому бути обережним, так як Джолі мала намір розробити план помсти. «Компартія обурена тим, як веде себе Пітт, афішуючи дружбу з Еністон, – говорить джерело. – Енджі не може позбутися думки, що він робить це навмисно, щоб вивести її з рівноваги. Спостерігати, як Джен доторкається до Бреда, вітаючи його настільки тепло... Бред також відповідає взаємністю. В результаті, Джолі оскаженіла таким зверненням і чутками, які зачіпають її у тому числі".

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Автор: Lite

Теги Новини України Брэд Питтдженнифер энистон
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