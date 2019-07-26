"Частіше обіймайтеся": Джамала замилувала зворушливим фото з синочком

Джамала деякий час тому поскаржилася шанувальникам на втому і занепад сил, однак зараз українська співачка відправилася на довгоочікуваний відпочинок. Разом з чоловіком та маленьким синочком Еміром-Рахманом вона відпочиває біля моря - правда, поки не зізнається, де саме.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала неймовірно ніжне фото з малюком, якому в березні цього року виповнився один рік. На знімку Джамала лежить на шезлонгах разом з сином і ніжно обіймає його. Хлопчик і мама лежать обличчям один до одного, при цьому дитина знаходиться спиною до камери. Втім, співачка перестала приховувати обличчя сина і з задоволенням ділиться фото і відео з ним в мережі.

Виконавиця зізналася, що для неї найкращий відпочинок - саме біля моря з близькими людьми. Вона також закликала всіх частіше обійматися.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

"Нужно жить у моря, мама" – пише талановита поетеса Віра Полозкова. Обожнюю літо. Я просто залежна від тепла та сонця. Як на мене, це найкращі ліки проти втоми. Варто лише відчути під ногами гарячий пісок і поринути в прозоре солоне море, як все одразу стає на свої місця. Ви добре знаєте, як я люблю подорожувати містами контрастної Європи, відвідувати різні фестивалі, відкривати для себе щось нове. Але ніщо не може зрівнятися з відпочинком на березі моря з близькими людьми. Це мій особистий, важливий пункт зі списку "Must". Когось це аж занадто розслабляє, а мене навпаки – надихає. Дуже багато мелодій, ідей та пісень приходять до мене саме влітку. Тому завжди проводьте відпустку з рідними та надихайтесь якомога швидше, бо winter is coming. Ну і, звісно, частіше обіймайтеся", - поділилася Джамала.

Підписники співачки залишили безліч розчулених відгуків і побажали їй відмінного відпочинку з сім'єю.

Бажаю вам насолодитися відпочинком і надихнутися на рік вперед

Яке прекрасне фото

Дуже зворушливе фото, успіхів, натхнення, кохання

Ваші пости надихають, Джамало!

Так, так і ще тисячу разів так

Джамала,Ві чарівна. Здоров'ячка і незабутніх вражень від відпочинку Вам і вашій сім'ї

Ви шалено милі, так радісно спостерігати вас саме мамою. рідні - наш невід'ємний джерело натхнення і спокою

Така ніжність

Вітамін Sea усім потрібен

Ніжне фото))

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала замилувала кумедними відео з сином на відпочинку. Серія роликів була зроблена на пляжі, де відпочиває співачка. У кадрі також бачимо її чоловіка – Сеіт-Бекіра. Емір-Рахман у ролику забавно танцює під пісні української реп-виконавиці Alyona Alyona.

Також раніше Джамала вразила до мурашок живим виступом з дітьми-бандуристами. Співачка душевно виконала свій хіт українською мовою - пісню "Крила".⠀⠀