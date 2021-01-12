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Чапкіс розповів про стан після лікарні: голова паморочиться і ноги важкі

Вівторок 12 січня 2021 18:32
Чапкіс розповів про стан після лікарні: голова паморочиться і ноги важкі
Григорій Чапкіс (фото: instagram.com/gregory_chapkis)
Автор: Роман Мирончук

Григорій Чапкіс сьогодні, 12 січня, виписався з лікарні, де лежав з двостороннім запаленням легенів. Відомий український хореограф і суддя "Танців з зірками" розповів про своє самопочуття.

90-річний Чапкіс знаходився у двох лікарнях у загальній складності місяць і тепер збирається відновлювати свою фізичну форму. Про це він розповів у коментарі виданню "Гордон".

"Я тільки що переступив поріг свого дому. Сьогодні вийшов з лікарні. У двох лікарнях я в цілому провів місяць. Там ніде було ходити. В коридор не випускали. Я майже весь час лежав. У мене зараз велика слабкість. Голова паморочиться і ноги важкі. Треба розходитися, повернути собі форму. Морально мені вже набагато краще", - зазначив хореограф.

Перший раз Чапкіс був госпіталізований в лікарню з двостороннім запаленням легенів у грудні 2020 року. Тоді йому зробили два тесту на коронавірус і вони виявилися негативними.

Хореограф говорив, що відчував слабкість і йому було важко дихати. Він також зізнався, що у нього був сильний переляк смерті. Перед Новим роком, 29 грудня, його відпустили додому.

6 січня його знову поклали в лікарню, оскільки запалення легенів не минуло й домашнє лікування не дало потрібних результатів. Чапкіс зазначив, що на цій землі його утримують тільки дзвінки друзів і знайомих. Він зізнався, що в палаті лежав один, і виходити в коридор йому не дозволяли.

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