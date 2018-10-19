"Чайок із печивом - це святе": стало відомо, як Джамала приводить себе у форму

Фото: колаж РБК-Україна

Під час вагітності зірка набрала 10 кг, 7 з яких ще залишилися

Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Сусана Джамаладінова (Джамала), яка у березні 2017-го вперше стала мамою, розповіла, як вона приводить себе у форму. Про це повідомляє ТСН.

Зазначимо, що під час вагітності зірка набрала 10 кг, 7 з яких ще залишилися.

Виявляється, що для того, щоб скинути зайву вагу, Джамала намагається себе обмежувати у шкідливій їжі.

"Я намагаюся не їсти солодкого. Я люблю чай із печивом - це святе. Крім солодкого, намагаюся не їсти ще і борошняне, хоча я дуже люблю італійську кухню - пасти, піци. Дуже важко собі відмовити", - розповіла молода мама.

Сама співачка вдома не готує, оскільки немає на це часу.

До спорту Джамала відноситься добре – вона як до вагітності, так і після регулярно займається йогою.

Раніше ми повідомляли, що нещодавно Джамала поділилася зі своїми шанувальниками яскравою фотосесією в столичному музеї авіації під відкритим небом.

Також ми писали про те, що Джамала підкорила своїх фанатів фото, на якому є її чоловік Сеїт-Бекир Сулейманов і чотиримісячний син Емір-Рахман Сеїт-Бекір огълы Сулейманов.

Перед цим переможниця Євробачення 2016 показала рідкісне фото зі своїм сином Еміром-Рахманом.

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Відео: РБК-Україна