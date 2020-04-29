Колишньому зло: Аліна Гросу зізналася у вчинках, за які їй соромно

Співачку і актрису Аліну Гросу люблять обговорювати в мережі. Утім, артистка досить спокійно ставиться до цього і сама може посміятися над собою. На Instagram-сторінці програми «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», Аліна зізналась, що з нею завжди трапляються кумедні історії, а також розповіла, про який вчинок юності досі шкодує.

Яскрава білявка Аліна Гросу ще в підлітковому віці користувалась неабиякою популярністю серед хлопців. Та одного разу вона зважилась на вчинок, про який згадує зі стидом.

«Шкодую, що колись років у 16 на зло колишньому хлопцю почала зустрічатись з його другом. Нічого такого не було, ми навіть не цілувались. Але хотілось відомстити, а я знала, що подобаюсь йому. Тому зробила таку дурню. Потім мені було так соромно, думала – чи показала я себе розумнішою, кращою? Ні, показала себе просто дурепою. Більше я б так не вчинила», – зізналась Аліна Гросу у розмові з журналістом каналу «Україна».

Та це не єдиний вчинок, за який співачці соромно. Аліна каже, що з нею постійно трапляються якісь історії, нерідко курйозні.

«Наприклад, якось я йшла вулицею, спустилась у перехід. Там стояв чоловік зі стаканчиком. Завжди, коли є якісь монетки, мені хочеться допомогти людині. Я кинула в його стакан копійки, а виявилося, що він просто пив чай. Мені дуже соромно за це. Напевно тому мене запрошують в кіно грати білявку», – говорить вона.

Також Аліна розповіла, як отримала роль у популярному серіалі «Таємне кохання». Попри те, що мелодрама вийшла в ефірі каналу «Україна» більше року тому, дівчина продовжує отримувати питання про неї.

«Я пробувалась у «Таємне кохання» зі своїм однокурсником Петром Риковим, він зараз грає лікаря у серіал («Жіночий лікар»). Петя в інституті мене постійно задавлював і тикав носом у все. Вже зараз я його люблю і дуже добре до нього ставлюся, але мені було приємно, що мене затвердили в «Таємне кохання», а його ні», – сміючись, розповіла Аліна у прямому ефірі на Instagram-сторінці «Зіркового шляху».

Нагадаємо, раніше Гросу зізналася, що не могла вийти заміж.