"Буває дуже гаряче": Тоная Матвієнко і Арсен Мірзоян поділилися інтимними подробицями

Фото: Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко (instagram.com/tonya_matvienko)

Артисти розповіли про своє ставлення до зради і табу в коханні

Творчий сімейний дует Тоня Матвієнко і Арсен Мірзоян зізнаються, що їх стосунки неможливо назвати нудними, адже в коханні для них немає табу, але є речі, які не припустимі у відносинах. Про це артисти розповіли в інтерв'ю Lux.fm.

І Тоня, і Арсен зійшлися на тому, що в коханні немає місця зраді і це те, що неможливо пробачити. Також вони не сприймають табу і вважають, що заборони здатні знищити інтим між людьми.

Також зірки спробували трьома словами описати свої відносини. "Буває дуже гаряче", - зізнався виконавець, а ось його дружина вирішила назвати власні критерії: любов, довіра і емоції.

Фото: Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко (instagram.com/tonya_matvienko)

Також закохані заявили, що в їх пара, відповідно до класичного твердженням, протилежності об'єдналися і утворили одне гармонійне ціле.

"У нашому випадку притягнулися протилежні частинки. Але для того, щоб дивитися на світ з різних ракурсів і рухатися разом в одному напрямку. Я вдосконалюю себе через свою протилежність - свого коханого", - зазначила щаслива Тоня.

Раніше Тоня Матвієнко зворушила мережу веселим танцем молодшої доньки зі знаменитою бабусею – українською легендою Ніною Матвиенко.

До речі, Тоня Матвієнко розкрила подробиці свого доленосного знайомства з чоловіком Арсеном Мірзояном.

Нагадаємо, що Тоня Матвієнко влаштували імпровізований концерт в американському аеропорту на прохання прикордонників.