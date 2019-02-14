"Було дуже красиво": Тодоренко розповіла про найромантичніше побачення з Топаловим

У День всіх закоханих ведуча поділилася зворушливим спогадом

Экс-звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко и Влад Топалов долго скрывали свои отношения, однако с тех пор успели официально оформить брак и даже родить сына. В последнее время яркая пара, которая лишь недавно призналась, какое имя они дали малышу, с удовольствием делится в соцсетях красочными снимками и историями из своей жизни.

В День всех влюбленных Регина разоткровенничалась и рассказала, каким же было самое романтическое свидание в ее жизни. Конечно же, его устроил ее любимый, а теперь уже муж Влад, передает Clutch.

Как сообщила ведущая, это было в Лондоне в китайском ресторане, и вышло очень круто. При этом тогда она уже была беременна их первенцем.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Я в последнее время была на свидании только с мужем. Мы ели утку по-пекински и гуляли весь день, ездили на колесо обозрения. Собственно говоря, это было комбинирование свидание с путешествием и плюс мой день рождения. Это было очень красиво. Мы обошли практически весь город пешком, прошли 20 километров. Тогда я уже была на четвертом месяце беременности", – поделилась Тодоренко.

Отметим, что несмотря на свое "интересное положение", Регина чуть ли не до самых родов вела активный образ жизни - девушка много работала, путешествовала и посещала светские мероприятия.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее Регина Тодоренко показала фанам "реалии жизни" и поделилась пикантным хоум-видео с мужем Владом Топаловым. При этом певец запечатлен в ролике в одних лишь трусах.

Мы также писали, что Регина Тодоренко и Влад Топалов в элегантных вечерних нарядах восхитили сеть яркими фото с невероятного воздушного приключения - пара полетала на вертолете.

Кстати, Регина Тодоренко напугала поклонников новостью об осложнении здоровья после родов.

Видео: РБК-Украина