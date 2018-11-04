"Були близькі": у покійного соліста "Иванушки International" з'явився рідний син

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що син соліста "Иванушки International" у дитинстві був близький з батьком

Близько року тому помер соліст групи "Іванушки International" Олег Яковлєв. Вже довгий час після його смерті триває боротьба за багатомільйонний спадок артиста. Лише зараз відкриваються невідомі подробиці особистого життя музиканта. Як з'ясувалося, Олег Яковлєв все життя приховував рідного сина Ігоря. Про його існування не знали навіть близькі люди, пише "Стархіт".

До недавнього часу найближчими людьми музиканта вважалися його цивільна дружина Олександра Куцевол і кращий друг Роман Радов. Вони отримали частину спадщини після смерті артиста.

Тільки зараз з'ясувалося, що співак 20 років приховував від усіх свою справжню родину, в якій народився його син Ігор. Матір'ю дитини виявилася Тетяна Яковлєва, яку він називав своєю племінницею. Цей роман музикантові вдалося приховувати навіть від близьких. Навіть його колеги по групі ніколи не чули про сина, якому вже виповнилося 20 років. Зараз сім'я вступила в боротьбу за спадщину, їх інтереси представляє скандально відомий юрист Еліна Мазур.

"В 1998 році народився хлопчик, який за свідоцтвом про народження значиться Яковлєвим Ігорем Олеговичем. У мене є величезна кількість фотографій з фотоархіву, які підтверджують, що з перших днів життя цей хлопчик спілкувався з Олегом, що вони були близькі, як батько з сином. Я знаю, що Олег дуже допомагав Тетяні. З якоїсь причини шлюб не був зареєстрований, але вони всі носять прізвище Яковлєв. Зараз вся спадкова справа може перевернутися. Я хочу відразу сказати, що ні Ігор, ні його мама не претендують на те, що Олег залишав за заповітом Роману Радову. Але вони претендують на те, що зараз присвоєно Олександрою Куцевол. Це квартира в Чорногорії і квартира в Болгарії", — розповіла Мазур.

Фото: Олег Яковлєв з маленьким сином Ігорем (starhit.ru)

Юрист впевнена, що Куцевол взагалі не може претендувати на спадщину, тому що не була офіційною дружиною музиканта. Також за словами Еліни, дівчина займається підробкою документів.

"Олександра надала свідоцтво з Сербії, де нібито був зареєстрований шлюб між нею та Олегом Яковлєвим. Але в реєстраційних книгах Сербії немає такого запису, про що прийшла додаткова інформація до суду. Нотаріус, яка робила запит, заявила про підробку документів. Зараз Олександра Куцевол надала інший документ про реєстрацію шлюбу з міста Белград. Така чехарда в паперах породила впевненість у тому, що ці документи підроблені. Зараз справа припинена", — розповіла Мазур.

Нагадаємо, що Дружина соліста групи "Іванушки International" розповіла правду про госпіталізацію співака.

Раніше з'явилися дані про таємне весілля покійного екс-соліста гурту "Иванушки International".

Відео: (video.rbc.ua)