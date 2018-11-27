"Була супер-незайманою": співачка-трансгендер Зіанджа розповіла про перший роман

Відео: YouTube / Зе Інтерв'юер

Відома українська співачка-трансгендер Зіанджа, раніше відома як Борис Апрель, розповіла про свій перший роман. Вона зізналася у відвертому інтерв'ю Анатолія Анатоліча в рамках авторського проекту "Зе Інтерв'юер", що в Україні у неї відносин не було.

"Тут я була супер-незайманою... на той момент незайманим", - зазначила артистка, яка переїхала до Лос-Анджелеса (США).

Фото: скріншот з YouTube / Зе Інтерв'юер

Зіанджа розповіла, що роман тривав близько п'яти місяців. Її обранцем був іноземець - вірменин, який жив в Америці та розмовляв англійською мовою.

"Я по життю дуже жіночна. Тому я зустрічалася з ним як жіноча істота. Як дівчина", - сказала вона і додала, що чоловіки, яких тягне до дівчат-трансгендерів, не є геями.

"Ось геям-чоловікам подобаються геї-чоловіки. А чоловіки, яким подобаються дівчата-трансгендери - їм подобаються дівчата екзотичні", - наголосила Зіанджа.

Фото: скріншот з YouTube / Зе Інтерв'юер

Пара познайомилася у фаст-фуді.

"Я зайшла в МакДональдс за бургером та за шейком, і ми просто там познайомилися. Я виглядала як мокрий собака - з ранку прокинулася, без макіяжу і всього подібного. І ось там я себе вже відпустила по-повній", - розповіла Зіанджа.

Також вона зазначила, що її хлопець був більше "розвинений у цій сфері".

"У нього вже були відносини з трансгендерами. Це я була супер недосвідченою", - зізналася співачка.

Фото: скріншот з YouTube / Зе Інтерв'юер

Також вона додала, що довелося розлучитися тому, що її бойфренду потрібно було відлітати з країни, а вона "дуже важко переносить стосунки на відстані".

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Раніше повідомлялося, що українська співачка-трансгендер Зианджа в соцмережах натякнула про свою самотність.

Також ми писали про те, що співачка-трансгендер Зианджа, раніше відома як Борис Апрель, показала спокусливу фігуру. Крім того, вона показала шанувальникам свої дитячі фото.

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Відео: РБК-Україна