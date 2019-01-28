"Був головним вождем": Гайтана розповіла про свого африканського дідуся

Тато української артистки родом з Конго

Известная украинская певица родом из Конго Гайтана, которая очаровала новогодней фотосессией с дочкой, поделилась с поклонниками интересной и откровенной историей о своих африканских родственниках. На своей странице в Instagram она отметила, что ее дедушка был весьма влиятельным человеком.

А вот красивый голос артистке, судя по всему, достался в наследство от бабушки.

"Моего дедушку звали Око. В день своей смерти он организовал большой праздник, куда пригласил всех родственников. Он раздал указания своим детям, попросил женщин начать ритуальные песнопения, попрощался с каждым и умер стоя.

Дедушка Око был главным вождем в своем селении. А его жена, моя бабушка Пуру Амбулу запомнилась своим красивым и звонким голосом. Отец говорит, что моего дедушку очень любили женщины, у него было несколько жен. Он был властным и сильным человеком. К нему приходили за советом, но боялись его гнева. А я очень похожа на свою бабушку, по словам моего папы, я ее точная копия. Одно из моих имен - Пуру", - поведала Гайтана.

Фото: (instagram.com/gaitanamusic)

Поклонники поблагодарили исполнительницу за такую интересную информацию и попросили продолжать публиковать подобные истории.

"Голос, наверное, генетически передалася от бабушки";

"Удивительная история. Чувствовал, что умрет...";

"Ого! А как ваша мама и папы познакомились?";

"Дуже цікаво читати такі історії від Вас. Інші народи , інші культури... і доля людей...";

"Крутые неизвестные подробности", - пишут подписчики в комментариях.

Фото: (instagram.com/gaitanamusic)

Напомним, ранее Гайтана очаровала детским фото, на котором она запечатлена в школьной форме и с бантиками в волосах.

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