"Був головним вождем": Гайтана розповіла про свого африканського дідуся

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitanamusic)

Тато української артистки родом з Конго

Відома українська співачка родом з Конго Гайтана, яка зачарувала новорічної фотосесією з донькою, поділилася з шанувальниками цікавою і відвертої історією про своїх африканських родичів. На своїй сторінці в Instagram вона зазначила, що її дідусь був дуже впливовою людиною.

А ось гарний голос артистці, судячи з усього, дістався в спадок від бабусі.

"Мого дідуся звали Око. У день своєї смерті він організував велике свято, куди запросив всіх родичів. Він роздав вказівки своїм дітям, попросив жінок почати ритуальні співи, попрощався з кожним і помер стоячи.

Дідусь Око був головним вождем у своєму селищі. А його дружина, моя бабуся Пуру Амбулу запам'яталася своїм красивим і дзвінким голосом. Батько каже, що мого дідуся дуже любили жінки, у нього було кілька дружин. Він був владною і сильною людиною. До нього приходили за порадою, але боялися його гніву. А я дуже схожа на свою бабусю, за словами мого тата, я її точна копія. Одне з моїх імен - Пуру", - розповіла Гайтана.

Фото: (instagram.com/gaitanamusic)

Шанувальники подякували виконавиці за таку цікаву інформацію і попросили продовжувати публікувати подібні історії.

"Голос, напевно, генетично передалася від бабусі";

"Дивовижна історія. Відчував, що помре...";

"Ого! А як ваша мама і тата познайомилися?";

"Дуже цікаво читати такі історії від Вас. Інші народи , інші культури... і доля людей...";

"Круті невідомі подробиці", - пишуть підписники в коментарях.

Фото: (instagram.com/gaitanamusic)

Нагадаємо, раніше Гайтана зачарувала дитячим фото, на якому вона зображена у шкільній формі і з бантиками у волоссі.

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