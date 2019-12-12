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"Був такий епізод": продюсер "Орел і Решка" згадала Тодоренко давній скандал

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.12.2019 - 14:32
"Був такий епізод": продюсер "Орел і Решка" згадала Тодоренко давній скандал
Регіна Тодоренко (Фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нателла Крапівіна згадала, як розлютилася на телеведучу

Українська ведуча Регіна Тодоренко дала інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак, в якому не обійшлося про спогадів про участь Регіни у тревел-шоу "Орел і Решка".

Собчак відшукала скандальний епізод, в якому можна побачити інтерв'ю Тодоренко під час того, як та була ведучою "Орла і Решки". Тоді зірка зробила необачну заяву про продюсера проекту Натэллу Крапівіною: "Вона є, але вона існує як символ багатства".

"У нас тоді був жорсткий скандал, який був скандал, господи", - зізналася через кілька років Тодоренко Собчак.

Після чого Ксенія запитала: "А з Натэллой легко було працювати?", Регіна відповіла, що вони практично не перетиналися, хіба тільки на зйомках кліпу Світлани Лободи "Пора додому". Нагадаємо, що Крапівіна є також продюсером LOBODA.

&quot;Був такий епізод&quot;: продюсер &quot;Орел і Решка&quot; згадала Тодоренко давній скандал

Нателла Крапівіна. Фото: instagram.com/natellakrapivina

Після інтерв'ю Регіни Тодоренко Ксенії Собчак Нателла Крапівіна розмістила на своїй сторінці в Instagram його фрагмент, який іронічно підписала: "Був такий епізод у біографії. Класне інтерв'ю, до речі".

Сама екс-ведуча "Орел і Решка" прокоментувала даний пост: "Дійсно п***ц був. Але ми ж вирішили!". Крапівіна не залишила чекати і відповіла: "Звичайно, тому що ти офігенна людина".

&quot;Був такий епізод&quot;: продюсер &quot;Орел і Решка&quot; згадала Тодоренко давній скандал

Скріншот: instagram.com/natellakrapivina

Пропонуємо вам побачити скандальний фрагмент з Регіною Тодоренко:

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко зі сльозами на очах розповіла про Україну.

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