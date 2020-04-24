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Бурхливе минуле: Сергій Притула зізнався, що міг одружитися на спір

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.04.2020 - 11:45
Бурхливе минуле: Сергій Притула зізнався, що міг одружитися на спір
Сергій Притула (фото: Новий канал)

Притула поділився кумедною історією з молодості

Ведучий Нового каналу Сергій Притула нерідко розповідає забавні факти з свого бурхливого минулого. На шоу «СуперІнтуїція» прийшла пара, яка вирішила одружитися наступного дня після знайомства. З такої нагоди Сергій згадав історію, коли сам мало не зіграв весілля.

– Якось ми сиділи великою компанією, де була одна молодиця, – згадує ведучий. – Така зухвала. Я був трохи старший, тільки закінчив інститут. Кажу їй: «Ти така зухвала, а як на рахунок того, щоб одружитися зі мною?» Вона: «А запросто!» А я й думаю: «Ну, зараз я тобі рогусики та й пообламую при всій цій компанії». Кажу: «Паспорт при собі?» А вона каже: «Так!»

Виявилося, що паспорт був і у Притули!

– Я кажу, мовляв, пішли, РАГС, ще відчинений, – розповідає Сергій. – Встигнемо заяву подати. Вона погодилася. І в цей момент у нашій компанії всі якось так замовкли. Я ще тоді сказав пацанам: «Ви посидьте, ми скоро». Думав, що вона на півдорозі заскавуліє і скаже розвертатися. А ми йдемо, йдемо та йдемо, а вона не розвертається. Я кажу: «Давай хоч в магазин зайдемо, я квітку тобі куплю, щоб підкреслити, що я серйозно налаштований». Ми зайшли до РАГСу та підійшли до кабінету, де пишуть заяви. А вона стоїть і на мене дивиться. І я розумію, що вона хоче заміж! Просто тут і зараз. Я кажу: «Мала, та я прикалувався!»

Нагадаємо, раніше Сергій Притула чесно зізнався, на скільки зайвих кілограмів йому потрібно схуднути.

«СуперІнтуїція» щосереди о 19:00 на Новому каналі.

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