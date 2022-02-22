ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю Беррімор

Новость на русском →
Вівторок 22 лютого 2022 18:18
Бунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю Беррімор Дрю Беррімор в молодості (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчанікова

Дрю Беррімор – одна з найяскравіших зірок 90-х, яка полюбилася світу за масу чудових ролей, включаючи "Історію вічної любові", "Отруйний плющ" і "50 перших поцілунків". Сьогодні актриса і не менш затребувана – вона активно знімається для Netflix, бере участь в телешоу і займається численними проектами.

На честь 47-річчя Дрю Беррімор згадуємо, якою вона була на піку кар'єри, і милуємося сучасними фото зірки.

Представниця акторської династії Берріморів, Дрю завжди знала, що зв'яже свою долю з кіно. Але від талановитих предків вона успадкувала не тільки здібності, а й пристрасть до заборонених речовин. Дівчинку з ангельською зовнішністю з юності захопили сумнівні компанії і вседозволеність. Паралельно з гучним дебютом в кіно йшли численні скандали з наркотиками, алкоголем, спробами самогубства і потраплянням в рехаб.

Бунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю БерріморБунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю БерріморБунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю БерріморБунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю БерріморБунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю БерріморБунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю Беррімор

Дрю Беррімор в молодості (фото: Getty Images)

Цікаво, що захоплення розгульним життям вщухло, як тільки Дрю вийшла з-під батьківського опікунства. Після свої бурхливі юнацькі роки вона описала в книзі "Маленька загублена дівчинка". З тих пір вона кардинально змінила погляди, не раз приємно дивуючи громадськість схильністю до протилежних захопленнь спортом і здоровим харчуванням. Завдяки вагітностям вона стала справжнім гуру по прийняттю свого тіла, пройшовши шлях від криз до кардинального схуднення.

В даний час актриса знаходиться в одній з кращих своїх форм і обожнює себе в будь-якому вигляді. Близька подруга Камерон Діаз, вона надихає жінок любити себе у всіх віках. Обидві вони не прихильниці ін'єкцій краси і фотошопу. Але на знімках вони виглядають, можливо, і не ідеальними, зате привабливо щасливими. Милуємося!

Бунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю БерріморБунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю БерріморБунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю БерріморБунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю БерріморБунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю БерріморБунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю БерріморБунтарка з ангельською зовнішністю: як змінювалася з роками Дрю Беррімор

Дрю Беррімор сьогодні (фото: instagram.com/drewbarrymore)

Раніше ми писали про розквіт кар'єри Сінді Кроуфорд і показували архівні фото супермоделі без фотошопу і обробки.

Також шукайте кращі образи з Тижня моди в Лондоні.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бізнес Модні тренди
STYLER
KALUSH Orchestra їде на Євробачення від України (офіційно)
KALUSH Orchestra їде на Євробачення від України (офіційно)