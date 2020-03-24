Майбутній чемпіон: Ганна Різатдінова зайнялася спортом з підрослим синочком

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка закликала всіх приєднатися до челленджу і робити зарядку з дітьми

Карантин в Україні через епідемію коронавіруса триває, і зіркові батьки вигадують все нові способи, чим же зайнятися з дітьми - адже у них несподівано з'явилося багато вільного часу. Так, Ірина Білик гуляє з сином Табризом на вулиці подалі від людей, а Слава Камінська разом з дочкою Лаурою зробила вдома слайм, ще й інших навчила. Олімпійська призерка Ганна Різатдінова ж не може жити без руху, так що вона продовжує займатися спортом.

До активної зарядки Ганна долучила і синочка Романа, якого вона народила від екс-нардепа Олександра Онищенка два роки тому. Гімнастка опублікувала в Instagram відео їх спільного тренування на одному килимку.

У ролику вона робить вправи на різні групи м'язів, зокрема качає прес, стоїть в планці, демонструє розтяжку. Малюк старанно намагається повторювати рухи за мамою.

Відео: Ганна Різатдінова з сином (instagram.com/anna_rizatdinova)

Пізніше Різатдінова також виклала відео їх з сином зарядки на свіжому повітрі і закликала своїх підписників приєднатися до цього челленджу - теж робити розминки зі своїми дітьми і ділитися відео. За умовами потрібно повторювати вправи зі своєю дитиною три дні поспіль і публікувати це в Сторіс, а найактивнішим зірка пообіцяла подарунки.

Відео: Ганна Різатдінова з сином (instagram.com/anna_rizatdinova)

Фолловери Анни подякували за прекрасну ідею і приклад і залишили багато зворушених коментарів їм з синочком.

Аня, супер! Ми теж із сіном нікого сьогодні за вашим прикладом!!

Клас який він смешнуля

Скільки щастя..

Милий..мамі допомагає

Весела компанія! Головне-однодумці.

Майбутній чемпіон!!!

Классссс

Будующий спортсмен. Мамина гордість!

Круто, які ви молодці!

Аня, дякую. Ви з синочком робите мій ранок щасливим

Молодці

Анна, дуже здорово! Молодці!

Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, раніше Ганна Різатдінова показала, як ходить за покупками під час карантину.