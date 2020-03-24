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Майбутній чемпіон: Ганна Різатдінова зайнялася спортом з підрослим синочком

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.03.2020 - 16:28
Майбутній чемпіон: Ганна Різатдінова зайнялася спортом з підрослим синочком
Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гімнастка закликала всіх приєднатися до челленджу і робити зарядку з дітьми

Карантин в Україні через епідемію коронавіруса триває, і зіркові батьки вигадують все нові способи, чим же зайнятися з дітьми - адже у них несподівано з'явилося багато вільного часу. Так, Ірина Білик гуляє з сином Табризом на вулиці подалі від людей, а Слава Камінська разом з дочкою Лаурою зробила вдома слайм, ще й інших навчила. Олімпійська призерка Ганна Різатдінова ж не може жити без руху, так що вона продовжує займатися спортом.

До активної зарядки Ганна долучила і синочка Романа, якого вона народила від екс-нардепа Олександра Онищенка два роки тому. Гімнастка опублікувала в Instagram відео їх спільного тренування на одному килимку.

У ролику вона робить вправи на різні групи м'язів, зокрема качає прес, стоїть в планці, демонструє розтяжку. Малюк старанно намагається повторювати рухи за мамою.

Відео: Ганна Різатдінова з сином (instagram.com/anna_rizatdinova)

Пізніше Різатдінова також виклала відео їх з сином зарядки на свіжому повітрі і закликала своїх підписників приєднатися до цього челленджу - теж робити розминки зі своїми дітьми і ділитися відео. За умовами потрібно повторювати вправи зі своєю дитиною три дні поспіль і публікувати це в Сторіс, а найактивнішим зірка пообіцяла подарунки.

Відео: Ганна Різатдінова з сином (instagram.com/anna_rizatdinova)

Фолловери Анни подякували за прекрасну ідею і приклад і залишили багато зворушених коментарів їм з синочком.

  • Аня, супер! Ми теж із сіном нікого сьогодні за вашим прикладом!!
  • Клас який він смешнуля
  • Скільки щастя..
  • Милий..мамі допомагає
  • Весела компанія! Головне-однодумці.
  • Майбутній чемпіон!!!
  • Классссс
  • Будующий спортсмен. Мамина гордість!
  • Круто, які ви молодці!
  • Аня, дякую. Ви з синочком робите мій ранок щасливим
  • Молодці
  • Анна, дуже здорово! Молодці!

Майбутній чемпіон: Ганна Різатдінова зайнялася спортом з підрослим синочком

Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)

Нагадаємо, раніше Ганна Різатдінова показала, як ходить за покупками під час карантину.

Який гарний: Ірина Білик показала, як розважає сина під час карантину У масці і шпагаті: Ганна Різатдінова показала, як ходить за покупками під час карантину
Новини України сынАнна Ризатдинова
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