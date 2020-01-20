Буду шукати пісню-ракету: Віталій Дроздов став суддею Національного відбору на Євробачення-2020

Телеканали СТБ і UA: ПЕРШИЙ оголосили ім'я третього члена журі Національного відбору на Євробачення-2020. Ним став генеральний директор «Хіт FM», генеральний продюсер холдингу «ТАВР Медіа» Віталій Дроздов.

– Я дуже ціную надану довіру і радий стати частиною професійного журі Національного відбору на «Євробачення 2020». Сподіваюся, що мій майже 30-річний досвід роботи на радіо буде корисний при виборі саме тієї пісні і того артиста, які зможуть зачепити масову європейську аудиторію.

Серед всього музичного матеріалу я буду шукати пісню-«ракету», яка зможе запам'ятатися глядачам буквально з першого разу. Такою є специфіка конкурсу «Євробачення», адже саме така пісня має найбільше шансів на перемогу. Мелодика цієї пісні має бути досить простою і швидко запам'ятовуватися, а ритмічний малюнок і аранжування – працювати на «швидкий» результат. Я намагатимуся зрозуміти, наскільки артист і пісня будуть здатні зачепити серця наймасовішої аудиторії.

Для мене ідеальний представник України на Євробаченні – це артист з яскравим образом, з вираженим мелодизмом, сучасною подачею та аранжуванням»! – розповів Віталій Дроздов.

Віталій Дроздов – один із найвпливовіших українських радіо- і музичних експертів. Генеральний директор «Хіт FM», генеральний продюсер радіохолдингу №1 в Україні «ТАВР Медіа» (6 радіостанцій: Хіт FM, Русское радио Україна, Radio ROKS, KISS FM, радіо RELAX, Мелодія FM).

Цього року Віталій Дроздов приєднається за суддівським столом до Андрія Данилка і Тіни Кароль.

Нагадаємо, що Віталій також є членом журі Національної музичної премії YUNA, першої премії незалежної музики Yager Music Awards, легендарної музичної премії «Золота Жар-птиця», Всеукраїнського благодійного дитячого фестивалю «Чорноморські ігри», а також конкурсу «Хіт-конвеєр» від телеканалу М2.