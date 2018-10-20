"Ніби й не народжувала": Лобода шокувала фанатів шикарною фігурою (фото, відео)

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Артистка показала голий животик на шоу "Вечірній Ургант"

Опальна співачка Світлана Лобода, яку Верховна Рада хоче позбавити звання народної артистки, показала ідеальну фігуру після недавніх пологів. Це була перша публічна поява артистки з оголеним животом після народження Єви. Фотографії і відео були опубліковані у її аккаунті в Instagram.

Вона показала відео виступу в студії "Вечірній Ургант".

Відео: (instagram.com/lobodaofficial)

Також Лобода опублікувала спільне фото з Іваном Ургантом.

"Було дуже смішно, на фото і не скажеш про все", — написала вона у підписі до фото.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Під знімком шанувальники не втомлювалися хвалити фігуру молодої мами і "суперзірки".

"Ох! Ось це фігура мрії", "Як ніби й не народжувала", "Після пологів виглядає чудово! Розумниця", "Світлана, ви божественні!!! Як можна мати таку фігуру, народивши двох діток?!", — пишуть фани.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, що Лобода показала, як розспівується перед концертом.

До цього ми писали, що у мережі бурхливо відреагували на поїздку Повалій в РФ.

Також повідомлялося, що вбрання Ані Лорак викликало гостру суперечку в мережі.

Відео: (video.rbc.ua)