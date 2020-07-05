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Ніби Кейт Мосс: дочка Віри Брежнєвої розбурхала мережу постільним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.07.2020 - 20:52
Ніби Кейт Мосс: дочка Віри Брежнєвої розбурхала мережу постільним фото
Соня Кіперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

Молода дівчина захопила своїм новим фото

Старша дочка Віри Брежнєвої, 19-річна Соня Кіперман, весь карантин проводила вдалині від своєї зіркової мами. Дівчина живе і вчиться в США. При цьому вона часто і подовгу розмовляє з мамою по відеозв'язку. Про соцмережі Соня також не забуває і радує своїх фоловерів новими фотографіями.

На останньому фото дівчина позує перед камерою, лежачи на білій постелі в білому вафельному халаті. При цьому вона витягла праву руку вперед. Нове фото Соня опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ніби Кейт Мосс: дочка Віри Брежнєвої розбурхала мережу постільним фото

Соня Кіперман (фото: instagram.com/sonyaxkiperman)

"Очі в вогні", - підписала фото дівчина.

Користувачі мережі прокоментували її чорно-біле фото.

  • Ти наймиліша дівчина;
  • Соняша;
  • Швидше сумують очі;
  • На початку подумала, що фото Кейт Мосс;
  • Вогонь;
  • Температура?
  • Красуня.

Ніби Кейт Мосс: дочка Віри Брежнєвої розбурхала мережу постільним фото

Ніби Кейт Мосс: дочка Віри Брежнєвої розбурхала мережу постільним фото

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Віра Брежнєва зробила несподіване зізнання про старшу дочку. Артистка розповіла, що Соня не відразу зрозуміла важливість ЗСЖ. Адже в США її чатувало багато спокус у вигляді некорисної їжі, яка швидко готуватися і дуже смачно пахне.

При цьому Брежнєва зізналася, що зараз Соня говорить їй про те, що вона мала рацію. Крім того, артиста зізналася, що під час карантину Соня пофарбувала волосся в темно-корічниевий колір, який у неї не асоціюється з дочкою.

Раніше Соня Кіперман несподівано жорстко дала відсіч хейтерам.

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Автор: Styler

Теги Новини України шоубизСоня Киперман
Styler
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